Michał Listkiewicz: O Paulo Sousę wypytałem Węgrów (POLSAT SPORT). Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Rozmawiałem z moimi przyjaciółmi na Węgrzech, z szefami Paulo Sousy z klubu Videoton. Mają o nim jak najlepsze zdanie. O jego komunikatywności, relacji z zawodnikami, autorytecie wśród piłkarzy. To ponoć człowiek bardzo optymistycznie nastawiony do życia, a to bardzo ważne w tej pracy - powiedział Michał Listkiewicz. - Świetnie się składa, że nowy selekcjoner reprezentacji Polski zadebiutuje w meczu z Węgrami. Jest tam bardzo szanowany i dobrze zna węgierskich piłkarzy - dodał były prezes PZPN.