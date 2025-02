Trzęsienie ziemi wśród gigantów, w USA piszą o wielkim szoku. "Nie mieli pojęcia, że to się zdarzy"

Noc z soboty na niedzielę - według czasu środkowoeuropejskiego - przyniosła sporo interesujących potyczek w ramach NBA, w tym przegrany przez San Antonio Spurs, a więc drużynę Jeremy'ego Sochana, mecz z Miami Heat (103:105).

W grze byli również chociażby Los Angeles Lakers, którzy zwyciężyli z New York Knicks 128:112. Na parkiecie jak zwykle brylował LeBron James, który jednak musiał radzić sobie bez wsparcia innej gwiazdy "Jeziorowców", kontuzjowanego Anthony'ego Davisa. "LBJ" będzie musiał przyzwyczaić się przy tym do braku tego kompana - w lidze doszło bowiem do - dla wielu wstrząsającej - wymiany.

Bomba transferowa eksplodowała. Lakers, Mavericks i Jazz zszokowali całe USA

Jak poinformował m.in. związany z ESPN Shams Charania, Davis trafi do Dallas Mavericks, a do LAL ma przybyć za to... Luka Doncić. Roszady są w ogólnym rozrachunku nieco bardziej skomplikowane, a bierze w nich udział także trzecia ekipa - Utah Jazz. Poniżej pełna rozpiska zmian (uwzględniono też picki w drafcie):

Tego typu zamieszanie zostało przyjęte za Atlantykiem wręcz w atmosferze szoku i niedowierzania. Charania podczas występu w programie "SportsCenter" stwierdził wprost:

Ta umowa zmaterializowała się w cieniu… LeBron James nie miał pojęcia, że to się zbliża. Anthony Davis nie miał pojęcia, że to się zbliża. Podobno Luka Doncić jest nadal oszołomiony tą wymianą

Inny reporter ESPN, Dave McMenamin, dotarł do informacji, że "Król James" dowiedział się o wszystkim po starciu z Knicks, podczas posiłku spożywanego w gronie rodzinnym. "Był zaskoczony tą wiadomością, analizuje ją. Nie miał pojęcia, że taka operacja ma miejsce" - podkreślono.

Davis i Doncić zmieniają kluby. Zamykają się rozdział trwające wiele lat

Anthony Davis w Lakers znalazł się w 2019 roku, wcześniej będąc związanym z New Orleans Pelicans, którzy wybrali go z numerem pierwszym w drafcie 2012 roku (jeszcze jako NO Hornets). Luka Doncic do Mavericks trafił w 2018 roku, pierwotnie będąc wybranym w drafcie przez Atlanta Hawks. Wcześniej spędził pełne sukcesów lata w europejskim baskecie, a konkretnie w Realu Madryt. Reklama

Anthony Davis / AFP

Luka Doncić / Cooper Neill / AFP