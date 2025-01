Sochan w Paryżu, a Jokić szaleje za oceanem. On to naprawdę zrobił, po prostu "kosmita"

Wieczór 23 stycznia przyniósł bardzo dobre wieści dla wszystkich fanów Jeremy'ego Sochana - Polak wrócił bowiem do gry po urazie pleców i co więcej odnotował naprawdę udane spotkanie przeciwko ekipie Indiana Pacers .

Zawodnik San Antonio Spurs zapisał przy swym nazwisku m.in. 13 punktów i dziewięć zbiórek, czyli niemal double-double, a jego "Ostrogi" wygrały z zespołem z Indianapolis 140:110. Do wszystkiego doszło w Paryżu, gdzie NBA "wpadła w odwiedziny" do europejskich kibiców. Tymczasem za Atlantykiem, w Kolorado, niepodzielnie rządził Nikola Jokić .

Nikola Jokić znów zachwyca niesamowitą formą. Dominacja w meczu z Kings i... ten rzut

Drużyna Serba, Denver Nuggets , wygrała 132:123 z Sacramento Kings i trzeba przyznać wprost - była to przede wszystkim zasługa środkowego, który odnotował kosmiczne triple-double z 35 punktami, 22 zbiórkami i 17 asystami na swym koncie . Jego popis nie ograniczył się jednak wyłącznie do tego.

Na sam koniec trzeciej kwarty, kiedy "Bryłki" miały bezpieczną przewagę nad "Królami", Jokić zdecydował się na próbę wykonania buzzer beatera i wyszło mu to w sposób wręcz spektakularny - center rzucił piłką przez 3/4 boiska i odnotował trzy punkty, wprawiając w osłupienie wszystkich obecnych na hali. Ręce same składały się do oklasków.