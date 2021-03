NBA. "Słońca" świecą coraz mocniej

Koszykarze Phoenix Suns odnieśli piąte z rzędu zwycięstwo w lidze NBA, co jest najdłuższą obecnie serią w lidze. Tym razem pokonali na wyjeździe Portland Trail Blazers 127:121. Lepszy bilans od nich mają tylko Utah Jazz.

Do 25. wygranej w sezonie poprowadził "Słońca" Devin Booker, który zdobył 35 punktów, miał osiem asyst i pięć zbiórek. Uraz kostki wyeliminował tego gracza z występu w niedzielnym Meczu Gwiazd, ale w czwartek był już w pełni sił.

Chris Paul uzyskał 19 pkt, a Mikal Bridges dodał 18 dla gości, którzy jeszcze w trzeciej kwarcie przegrywali różnicą 11 punktów. Losy potyczki rozstrzygnęły się w czwartej odsłonie, wygranej przez "Słońca" 37:27.



"Wyszliśmy na ostatnią kwartę z pozytywną energią. Powiedziałem chłopakom, że trzeba pokazać charakter zwycięzców, przełamać się i wygrać to. Tak też zrobiliśmy" - skomentował Booker.



Suns poprawili bilans wyjazdowych meczów na 13-5. Taki sam mają broniący tytułu Los Angeles Lakers. Te drużyny najlepiej spisują się jak dotychczas w obcych halach.



Ekipa z Arizony z 25 zwycięstwami w 36 spotkaniach jest druga w Konferencji Zachodniej i całej lidze, za Utah Jazz (27-9).



Liderem Trail Blazers był tradycyjnie Damian Lillard - 30 punktów, osiem asyst, siedem zbiórek. Ten zespół z bilansem 21-15 plasuje się na szóstej pozycji na Zachodzie.



W Konferencji Wschodniej przewodzą koszykarze Philadelphia 76ers, którzy w czwartek odnieśli 25. zwycięstwo w sezonie, pokonując na wyjeździe Chicago Bulls 127:105. "Szóstkom" nie przeszkodził brak pauzujących ze względu na przepisy sanitarne ligi związane z COVID-19 kameruńskiego środkowego Joela Embiida i australijskiego rozgrywającego Bena Simmonsa.



Embiida świetnie zastąpił pod koszem weteran Dwight Howard, który wchodząc z ławki zdobył 18 punktów i zaliczył 12 zbiórek. Tobias Harris z 24 pkt był najskuteczniejszy na parkiecie. Jeden mniej uzyskał fiński skrzydłowy "Byków" Lauri Markkanen.



W pojedynku czołowych ekip Wschodu Brooklyn Nets wygrali z Boston Celtics 121:109.



Do sukcesu poprowadził gospodarzy były gracz "Celtów" Kyrie Irving, który przy świetnej skuteczności zdobył 40 punktów i miał osiem zbiórek. Inny z gwiazdorów Nets - James Harden - dodał 22 pkt, 10 zbiórek i osiem asyst, ale miał też siedem strat. Miejscowi zagrali bez Kevina Duranta i pozyskanego w tym tygodniu z Detroit Pistons Blake'a Griffina.



Jayson Tatum uzyskał 31 pkt dla gości, którzy przegrali po czterech kolejnych zwycięstwach. Wracający po kontuzji Marcus Smart powiększył konto Celtics o 19 pkt.



"Zmierzyliśmy się z jedną z najlepszych drużyn w lidze. Z drugiej strony kilku z nas nie trafiało tak dobrze jak zwykle, więc o sukces było tym bardziej trudno" - ocenił Tatum.



Nowojorska drużyna poprawiła bilans na 25-13, odnosząc 12. zwycięstwo w 13 ostatnich występach. Nets zajmują drugą pozycję na Wschodzie. Celtics (19-18) są na czwartym miejscu.



Rozdzielają te zespoły "Kozły" z Milwaukee (23-14), które w czwartek pokonały New York Knicks 134:101.



Najlepszy zawodnik (MVP) Meczu Gwiazd Giannis Antetokounmpo popisał się tzw. triple-double - 24 punkty oraz po 10 zbiórek i asyst. Rezerwowy Bryn Forbes trafił wszystkie siedem "trójek" i uzbierał 21 pkt. Gospodarze mieli 57,5-procentową skuteczność rzutów z gry.



Knicks, którzy z bilansem 19-19, plasują się na szóstym miejscu na Wschodzie, doznali najwyższej porażki w sezonie.

Wyniki czwartkowych meczów NBA:

Charlotte Hornets - Detroit Pistons 105:102

Brooklyn Nets - Boston Celtics 121:109

Toronto Raptors - Atlanta Hawks 120:121

Miami Heat - Orlando Magic 111:103

Milwaukee Bucks - New York Knicks 134:101

New Orleans Pelicans - Minnesota Timberwolves 105:135

Chicago Bulls - Philadelphia 76ers 105:127

Oklahoma City Thunder - Dallas Mavericks 116:108

Los Angeles Clippers - Golden State Warriors 130:104

Sacramento Kings - Houston Rockets 125:105

Portland Trail Blazers - Phoenix Suns 121:127