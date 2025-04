Latem, gdy Kylian Mbappe zasilał szeregi Realu Madryt wydawało się jasne, że to właśnie on sięgnie po tytuł najlepszego strzelca hiszpańskiej La Liga, tym bardziej, że Robert Lewandowski miał za sobą naprawdę mocno przeciętny sezon. Nie mogło więc dziwić, że to właśnie Francuz był typowany przez większość ekspertów do wygrania wyścigu o Pichichi.