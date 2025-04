Beniaminek jednak stłamszony. "Kolejorz" wciąż w grze o ligowe złoto

Kibice "Kolejorza" liczyli, że na Lubelszczyźnie ich zespół sięgnie wreszcie po pełną pulę. Z dwóch poprzednich wyjazdów wracał bez punktu . Najpierw była przydarzyła się porażka w Białymstoku, zaraz potem we Wrocławiu.

Należało jednak pamiętać, że Motor w roli gospodarza w trzech wcześniejszych potyczkach zdobył w sumie 10 bramek. W każdym spotkaniu trafiał do siatki rywala przynajmniej trzykrotnie . Wiceliderowi tabeli nie wróżono łatwej przeprawy.

Udany rewanż Lecha. Beniaminek poskromiony, po dwóch ciosach już się nie podniósł

Lechici uzyskali optyczną przewagę od pierwszej minuty . Na otwarcie wyniku czekali kwadrans. Piłka w polu karnym trafiła do Patrika Waalemarka, a ten po krótkim dryblingu przymierzył technicznie w boczną siatkę i było 0:1.

Gospodarze rzucili się z determinacją do odrabiania strat, ale efekt ich wysiłków był żaden. Za to jeszcze przed przerwą nadziali się na zabójcza kontrę . W jej finalnej fazie Mikael Ishak stanął oko w oko z Gasperem Tratnikiem i przytomnym uderzeniem podwyższył prowadzenie Lecha.

Po zmianie stron poznaniacy nie postawili na głęboką defensywę i czyhanie na okazję do szybkiego ataku. Stosowali agresywny pressing. Motor po raz trzeci nie dał się jednak zaskoczyć .

Lublinian stać było jedynie na trafienie honorowe. Po centrze z kornera najwięcej przytomności zachował wprowadzony z ławki Michał Król i to on wepchnął piłkę do siatki. Mimo że gol padł w 69. minucie, rezultat spotkania nie uległ już zmianie.