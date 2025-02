Austriaczka Stephanie Venier została zaskakującą złotą medalistką supergiganta, pierwszej indywidualnej konkurencji mistrzostw świata w narciarstwie alpejskim w Saalbach. Co ciekawe, na podium stanęły... cztery zawodniczki. Do mety nie dojechała Maryna Gąsienica-Daniel, która ratowała się przed poważnym upadkiem. Jej los podzieliła, powracająca do rywalizacji w MŚ 40-letnia Amerykanka Lindsay Vonn.