PZN ogłosił skład na mistrzostwa świata. Czworo Polaków na liście

Polski Związek Narciarski ogłosił skład reprezentacji Polski na mistrzostwa świata w narciarstwie alpejskim, jakie w dniach 4-16 lutego odbędą się w austriackim Saalbach. W ekipie znalazło się czworo naszych narciarzy z Maryną Gąsienicą-Daniel na czele. To ona w ostatnich latach walczyła o to, by wywalczyć pierwszy medal dla Polski od lat 70. ubiegłego wieku.