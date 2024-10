Kołecki nie ufa tłumaczeniom "Pudziana". Słowa mistrza zaskakują

Do całej sytuacji odniósł się Szymon Kołecki, który po długiej przerwie spowodowanej leczeniem poważnego urazu wrócił do treningów MMA i czeka na atrakcyjne propozycje. Nie ukrywa, że rewanż z Pudzianowskim byłby dobrym pomysłem, gdyż pierwsza ich walka zakończyła się kontuzją "Pudziana" . Panowie zmierzyli się na KSW 47.

Szymon Kołecki wprost o wycofaniu się "Pudziana" z XTB KSW 100

- Do gali jeszcze trochę czasu, więc można się zregenerować. Mariusz nie był ogłoszony od wczoraj, trenował od kilku tygodni. To można zaplanować, wyważyć. No przecież z dnia na dzień mu siły nagle nie odeszły... To jest doświadczony sportowiec, grubo ponad 30 lat uprawia sport. Dla mnie to jest dziwne wytłumaczenie, że z dnia na dzień mówi, że organizm odmawia mu wytrzymałości, wydolności i zniesienia tych treningów - powiedział w rozmowie z FightSport.pl nasz mistrz olimpijski z Pekinu.