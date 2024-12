Hitowy rywal dla Pudzianowskiego. Legendarny strongman ogłasza, kontrakt leży na stole

Któż to taki miałby skonfrontować się z Mariuszem Pudzianowskim? Chodzi o znane nazwisko na całym świecie, ponieważ ofertę otrzymał Eddie Hall. Brytyjczyk, podobnie jak Polak, zasłynął poza granicami swojego kraju biorąc udział w zawodach strongmenów. Aż sześciokrotnie kibice oglądali go podczas World's Strongest Man. Z roku na rok sportowiec spisywał się coraz lepiej, aż wreszcie w 2017 stał się najsilniejszym człowiekiem globu. 36-latek w ostatnich latach zainteresował się na poważnie sportami walki. I wiele wskazuje na to, że niebawem podejmie się wyzwania w postaci starcia z popularnym "Pudzianem".

