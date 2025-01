Potworny nokaut, Polak aż wypadł z ringu. Sceny grozy. Ratownicy w akcji

Do przerażająco wyglądającego nokautu doszło podczas gali w Polsce, podczas której kibice oglądali nieczęsto widziane zakończenie pojedynku. Jeden, potężny cios sprawił, że Rafał Witkowski... zniknął z ringu. Co więcej, do spektakularnego zakończenia doszło podczas "najważniejszego dania" gali One Punch, czyli pojedynku wieczoru. Sceny wyglądały bardzo niepokojąco...