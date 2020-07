Łukasz "Juras" Jurkowski ujawnił, że dojdzie do jego walki z Szymonem Kołeckim. Nie wiadomo jednak, kiedy pojedynek się odbędzie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rosyjska wojowniczka MMA padła ofiarą oszustwa. Przedstawiono ją jako ofiarę pobicia i gwałtu. Wideo INTERIA.TV

Starcie "Jurasa" i Kołeckiego planowane było na najbliższą galę KSW. Wiadomo, że do tego nie dojdzie.

Reklama

Szymon Kołecki w rozmowie z portalem "FightSport" stwierdził, że jego rywal postępuje nieodpowiedzialnie, w ostatniej chwili rezygnując z walki. Do tych zarzutów odniósł się sam Jurkowski.

W obszernym wpisie na Facebooku przyznał, że chce walczyć z byłym sztangistą i na pewno ta walka się odbędzie. Nie podał jednak dokładnego terminu. Przyznał, że obaj zmierzą się w wadze ciężkiej.

"No to na spokojnie zamykając temat wywiadu z Szymonem Kołeckim. Tak do ostatnich chwil walczyliśmy o to czy uda się w ogóle trenować z większym obciążeniem. Nie dało rady. Że nie zrzucę wagi? Walka w kategorii ciężkiej.Decyzje o przełożeniu terminu walki podjąłem po konsultacji z bliskim otoczeniem" - napisał "Juras" na Facebooku.

Dodał też, że może to być jego ostatnia walka. Choć jednoznacznie tego nie zadeklarował, to dał do zrozumienia, że zamierza skoncentrować na innych obowiązkach, których ma sporo.

MP