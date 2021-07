Akop Szostak, co przyznał w rozmowie z Interią, stanie przed najtrudniejszym wyzwaniem w karierze. W walce wieczoru gali KSW 62 zmierzy się z Szymonem Kołeckim.



Podopieczny Mirosława Oknińskiego, w KSW, jest niepokonany. W 10 dotychczas stoczonych walkach przegrał tylko raz. W pojedynku z Szostakiem jest zdecydowanym faworytem.

Poza walką wieczoru jeszcze kilka innych pojedynków wzbudza duże emocje. Niewiadomą jest postawa Tomasza Sarary. Utytułowany kickbokser zadebiutuje w MMA. Miał zmierzyć się z Vladimirem Tokiem, ale ten, na dzień przed galą, musiał wycofać się z walki z powodów osobistych. W ostatniej chwili na zastępstwo wskoczył Filip Bradarić.



Dla Polaka to nienajlepsza wiadomość. Sarara oczywiście podejmie się wyzwania, ale zmiana rywala w ostatniej chwili na pewno nie jest komfortowa, szczególnie tuż przed galą.

Wcześniej w okrągłej klatce KSW zaprezentuje się Borys Borkowski. On z kolei zastąpił Tomasza Jakubca w pojedynku z Marcinem Krakowiakiem.



Kibice ostrzą sobie zęby na pojedynki swoich ulubieńców - Artura Sowińskiego i Andrzeja Grzebyka. Ten pierwszy zmierzy się z Sebastianem Rajewskim. To bardzo ważna walka, bo wygrany na pewno poprawi swoją pozycję w hierarchii wagi lekkiej.

Z kolei Grzebyk wraca po kontuzji. Odniósł ją w poprzedniej walce, w listopadzie 2020 roku, kiedy mierzył się z... Mariusem Żaromskisem. Z tego powodu nie był w stanie kontynuować pojedynku i musiał uznać wyższość rywala. Teraz jest już zdrowy. Chce zrewanżować się Litwinowi, a następnie zapolować na pas wagi półśredniej.





Gdzie obejrzeć KSW 62?

Karta walk gali KSW 62

93 kg/205 lb: Szymon Kołecki (9-1 , 8 KO) vs Akop Szostak (4-3, 3 KO)

77,1 kg/170 lb: Andrzej Grzebyk (17-4, 10 KO, 3 Sub) vs Marius Żaromskis (23-9, 16 KO, 1 Sub)

77,1 kg/170 lb: Michał Michalski (9-4, 5 KO, 1 Sub) vs Adrian Bartosiński (10-0, 8 KO)

120,2 kg/265 lb: Tomasz Sarara (0-0) vs Filip Bradarić (5-3, 5 KO)

70,3 kg/155 lb: Artur Sowiński (21-12, 8 KO, 7 Sub) vs Sebastian Rajewski (10-6, 4 KO)

61,2 kg/135 lb: Paweł Polityło (6-2, 1 KO) vs Bruno Augusto dos Santos (9-2, 1 KO, 5 Sub)



65,8 kg/145 lb: Lom Ali-Eskiev (17-5, 8 KO, 2 Sub) vs Gilber Ordoñez (10-2, 7 KO)



83,9 kg/185 lb: Marcin Krakowiak (10-3, 4 KO, 6 Sub) vs Borys Borkowski (3-0, 2 KO)

61,2 kg/135 lb: Lemmy Krusić (20-7, 5 KO, 7 Sub) vs David Martinik (4-2, 1 KO, 2 Sub)



