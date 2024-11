KSW 100: Karta walk już gotowa! Kto walczy na gali? Nie tylko Mamed Chalidow

Aż dziesięć emocjonujących pojedynków zobaczą widzowie oglądający jubileuszową galę XTB KSW 100, która już 16 listopada odbędzie się w Arenie Gliwice. Wydarzenie rozpocznie studio przewidziane na godzinę 18:00, a na 19:00 zaplanowana jest pierwsza walka karty wstępnej. Starcia Adam Brysz - Nicolae Bivol oraz Dawid Śmiełowski - Aymard Guih dostępne będą za darmo na YouTube KSW.

Później natomiast transmisja przeniesie się do PPV. O tym jak oglądać i jak wykupić dostęp do XTB KSW 100 pisaliśmy w osobnym artykule. Po oficjalnej ceremonii otwarcia do klatki wejdą Madars Fleminas i Igor Michaliszyn. Wielu fanów czeka na powrót do klatki Piotra Kuberskiego, który stanie naprzeciwko medalisty olimpijskiego w zapasach z 2012 r. Damiana Janikowskiego. Bardzo ciekawie zapowiada się także starcie niepokonanego jak dotąd Wiktora Zalewskiego z Andrzejem Grzebykiem. Reklama

W rozpisce początkowo widniało nazwisko Mariusza Pudzianowskiego, ale ten ostatecznie z powodów zdrowotnych podjął decyzję o wycofaniu się z wydarzenia. Jego miejsce zajął ulubieniec kibiców Arkadiusz Wrzosek, który stanie naprzeciw trzeciego zawodnika rankingu wagi ciężkiej Matheus Scheffela. To będzie niewątpliwie jego najtrudniejsze wyzwanie w dotychczasowej karierze MMA.

Nie sposób nie wspomnieć o starciach mistrzowskich jakie kryje dla nas obecna karta walk. A kto w nich walczy? Najpierw do obrony tymczasowego pasa KSW w wadze lekkiej przystąpi Robert Ruchała, odebrać mu go spróbuje Kacper Formela. Następnie w pojedynku polsko-polskim o tytuł mistrza kategorii średniej rękawice skrzyżują Rafał Haratyk i Marcin Wójcik. A na końcu w co-main evencie Phil De Fries ponownie wyjdzie do jednej klatki z Darko Stosiciem. Ich poprzedni bój ponad dwa lata temu zakończył się pewnym triumfem Anglika. Jak będzie tym razem?

I na koniec zostanie creme de la creme wielkiego jubileuszu. Nieodłączny element wielkich gal KSW, czyli Mamed Chalidow. Tym razem naprzeciw niego stanie dużo młodszy, mniej doświadczony, ale pełen ambicji i perspektyw Adrian Bartosiński. Panowie zmierzą się w limicie do 84 kg. Reklama

KSW 100: Karta walk. Kto walczy na gali? Nie tylko Mamed Chalidow

Walka wieczoru

83,9 kg/185 lb: Mamed Chalidow #1 (36-8-2, 16 KO, 16 Sub) vs. Adrian Bartosiński #C (15-0, 11 KO, 2 Sub)

Karta główna

120,2 kg/265 lb: Phil De Fries #C (25-6, 1NC, 6 KO, 14 Sub) vs. Darko Stošić #1 (21-6, 15 KO, 1 Sub) - walka o pas mistrzowski wagi ciężkiej KSW

93 kg/205 lb: Rafał Haratyk #C (19-5-2, 6 KO, 5 Sub) vs. Marcin Wójcik #1 (20-9, 11 KO, 7 Sub) - walka o pas mistrzowski wagi półciężkiej

120,2 kg/265 lb: Matheus Scheffel #3 (18-11 1NC, 12 KO) vs. Arkadiusz Wrzosek #9 (5-0, 3 KO, 1 Sub)

65,8 kg/145 lb: Robert Ruchała #IC (10-1, 2 KO, 3 Sub) vs. Kacper Formela #4 (18-4, 7 KO, 3 Sub) - walka o tymczasowy pas kategorii piórkowej

77,1 kg/170 lb: Andrzej Grzebyk #1 (21-6, 12 KO, 3 Sub) vs. Wiktor Zalewski #5 (7-0, 6 KO)

83,9 kg/185 lb: Piotr Kuberski #2 (14-1, 12 KO) vs. Damian Janikowski #3 (10-6, 5 KO, 1 Sub)

77,1 kg/170 lb: Madars Fleminas #2 (13-5, 7 KO, 1 Sub) vs. Igor Michaliszyn #4 (11-3, 4 KO, 3 Sub)

Karta wstępna:

70,3 kg/155 lb: Dawid Śmiełowski #7 (11-1, 8 KO, 2 Sub) vs. Aymard Guih (18-13-1, 3 KO, 7 Sub) Reklama

70,3 kg/155 lb: Adam Brysz (3-1, 2 KO) vs. Nicolae Bivol (4-1, 1 KO, 2 Sub)

KSW 87: Darko Stosić / KSW / materiały prasowe

Adrian Bartosiński - KSW / KSW / materiały prasowe