Poruszenie wokół Błachowicza. To ma być rywal Polaka, już wkroczył do akcji

Doświadczony fighter z kraju nad Wisłą za oceanem cieszy się niesłabnącą popularnością. I co najważniejsze zaledwie kilka dni temu przerwał wreszcie serię porażek, remisując większościowo z Bogdanem Guskovem. Cieszynianin jednak nie miał co liczyć na spokojny relaks po wymagającej konfrontacji. Powód? Zamieszanie jakie wybuchło w Stanach po głośnej sprzeczce Joanny Jędrzejczyk z Jamahalem Hillem. Obie sławne persony na gali z udziałem Jana Błachowicza musiała rozdzielać ochrona.

Czego dotyczył ich spór? Tego nie wie nikt. "Oczekuję więcej od każdego z nas jako jednostki i jako społeczeństwa, a z pewnością więcej oczekuję od sportowców w naszym sporcie - zwłaszcza byłych mistrzów" - komentowała później Polka na Instagramie, o czym więcej pisaliśmy TUTAJ. Legendarna fighterka doczekała się obszernej odpowiedzi ze strony gwiazdora. We wszystko wtrącił się jeszcze Jan Błachowicz, który stanął w obronie Joanny Jędrzejczyk. Także on na ripostę ze strony Amerykanina nie musiał długo czekać.

Jan Błachowicz zmierzy się z Jamahalem Hillem? Coraz bliżej walki, krótki wpis Polaka

"Janie Błachowiczu. Słyszałem coś o tym, że stajesz za swoją krajanką i chcesz jej bronić. Walka z Janem Błachowiczem? Wspaniale! Fantastycznie. Marzy mi się. Wracam do akcji w pełni zdrów i robimy walkę byłego mistrza z byłym mistrzem. Wychodzę, gaszę tę polską siłę i wysyłam go w stronę zachodzącego słońca. Bardzo bym tego chciał" - przyznał, cytowany przez "lowking.pl". Od tego momentu dnia na dzień jest coraz bliżej do zestawienia ze sobą obu zawodników.

Problem jednak w tym, iż Jamahal Hill walczy z kontuzją. Ale wygląda na to, iż dla "Cieszyńskiego Księcia" nie stanowi to przeszkody. Najlepszy na to dowód? Ostatni wpis naszego rodaka na platformie X. "Jak tylko będziesz zdrowy, ja będę gotowy. Zróbmy to" - ogłosił Polak, oznaczając 34-letniego gwiazdora z Chicago. Kibicom ewidentnie spodobała się reakcja fightera znad Wisły. Wpis szybko zebrał ponad sto tysięcy wyświetleń. Nie brakuje pod nim komentarzy podekscytowanych internautów. Piłeczka znajduje się teraz po stronie UFC.

Rozwiń

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Jan Błachowicz MARCELLO ZAMBRANA / AGIF / AGIF via AFP AFP

Jan Błachowicz JASON SILVA / AGIF / AGIF via AFP AFP

Jan Błachowicz MARCELLO ZAMBRANA / AGIF / AGIF via AFP AFP