Żona polityka PiS grzmi, uderza we freak fighty. "Patologiczne środowisko"

Łukasz Schreiber przez ponad dekadę tworzył małżeństwo z Marianną Schreiber, jednak ich relacja nie przetrwała próby czasu. Ziarnem niezgody okazała się kontrowersyjna kariera 33-latki we freak fightach, której polityk Prawa i Sprawiedliwości sprzeciwiał się od początku.

Po rozstaniu z Marianną Łukasz ułożył sobie życie u boku znacznie młodszej Weroniki. Para niedawno sformalizowała związek, a nowa ukochana Schreibera chętnie korzysta z mediów społecznościowych, stopniowo budując własną rozpoznawalność. Teraz zaś zdecydowała się otwarcie skrytykować środowisko freak fightów, w którym Marianna czuje się jak ryba w wodzie.

Żona Łukasza Schreibera krytykuje freak fighty. "Nie wiem, jak nisko trzeba upaść..."

Weronika, pracująca na co dzień w branży nieruchomości, utrzymuje, że nie marzy jej się kariera w show-biznesie, jednak jej aktywność w sieci sugeruje, że drzwi do celebryckiego świata stoją przed nią otworem. Niedawno udzieliła nawet pierwszego wywiadu.

Nowa żona Schreibera szybko udowodniła, że nie boi się wygłaszać własnych opinii. Weszła już w kilka publicznych spięć z Marianną, a teraz ponownie wbiła jej szpilę. Podczas sesji Q&A na Instagramie została zapytana o freak fighty i czy sama wzięłaby w nich udział. Na reakcję kobiety nie trzeba było długo czekać.

"Jeśli mam być szczera, nie wiem, jak nisko trzeba upaść, aby brać udział w tego typu przedsięwzięciach. Nie byłabym w stanie odnaleźć się nawet przez ułamek sekund w tak patologicznym środowisku" - napisała bez ogródek.

W tym czasie Marianna Schreibera publikowała nagrania z przygotowań do kolejnej walki, tym razem z "Lasuczitą". Na ten moment 33-letnia celebrytka nie odpowiedziała jeszcze na słowa Weroniki, jednak biorąc pod uwagę jej temperament, wiele wskazuje na to, że jej reakcja to tylko kwestia czasu.

Pokora Guardioli po wygranej z Realem. "Ten poziom nie jest wystarczający". WIDEO Associated Press © 2025 Associated Press

Rozwiń

Marianna Schreiber Clout MMA materiały prasowe

Marianna Schreiber Filip Naumienko/REPORTER Reporter