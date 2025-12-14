Polak rozniósł rywala, ale co stało się potem. Brat przekazał fatalne wieści

W ostatnim czasie polscy kibice MMA nie mogą narzekać na brak sukcesów naszych rodaków na arenie międzynarodowej. Przed kilkoma dniami świetnie do organizacji UFC wprowadził się Iwo Baraniewski, którego walka stała się swiatowym viralem. Teraz od zwycięstwa swoją przygodę z amerykańską organizacją rozpoczął Cezary Oleksiejczuk.

Młodszy brat Michała Oleksiejczuka, który od dawna toczy swoje walki w federacji UFC, w pierwszym pojedynku zmierzył się z Brazylijczykiem Cesarem Almeidą. Ostatecznie Polak wygrał jednogłośną decyzją sędziów, ale okazuje się, że przez znaczną część starcia, Oleksiejczuk zmagał się nie tylko z przeciwnikiem, ale także własnym organizmem.

- Wielki dzień dla nas, Cezary walczył od drugiej rundy z mocno uszkodzonym kolanem, powiedziałem mu w przerwie żeby zapamiętał skąd pochodzi, wielkie gratulacje za lwie serce do walki. Kolejne zwycięstwo dla Polski , kocham to - napisał na platformie "X" Michał Oleksiejczuk, ujawniając o stanie zdrowia swojego brata.

To jednak nie koniec, bo chwilę później pojawiło się również nagranie, na którym zwycięzca pojedynku zmierza do szatni o kulach, a także ze stabilizatorem na lewym kolanie. - Słabo to wygląda , nie wiadomo czy obie nogi nie uszkodzone - dodał brat Cezarego.

Kontuzja może więc nieco spowolnić rozwój kariery urodzonego w 2000 roku zawodnika, dla którego była to 20. walka w karierze. Do tej pory tylko trzykrotnie wychodził z klatki pokonany, zdobywając i trzy razy broniąc pasa mistrzowskiego federacji FEN w kategorii półśredniej.

Kontrakt w amerykańskiej organizacji UFC, Oleksiejczuk wywalczył na początku września, kiedy to Theo Haig musiał uznać wyższość Polaka podczas walki na Dana White's Contender Series 2025: Week 4. Amerykanin został pokonany w 36 sekund i przegrał przez TKO.

