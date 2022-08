Fame MMA 15. Wyniki gali

Lil Masti vs Linkiewicz

Tańcula vs Murańscy

Piątkowy wieczór zakończył prawdopodobnie najgłośniejszy konflikt w polskim internecie. Arkadiusz Tańcula poddał przez duszenie zza pleców Mateusza “Murana" Murańskiego. Po tym pojedynku Tańcula zmierzył się w słynnej klatce rzymskiej z Jackiem Murańskim. Walka trwała 5 rund i zakończyła się wygraną na punkty Arkadiusza Tańculi. Warto podkreślić, że po walce zawodnicy podali sobie dłonie i uznali, że ich konflikt przechodzi już do przeszłości.

Do historii freak fights przejdzie rewanż Marcina Dubiela z Kacprem Błońskim. Zawodnicy zmierzyli się w klatce rzymskiej w formule no limit. Po szalonym 18 minutowym pojedynku lepszy okazał się Marcin Dubiel, choć w tym wypadku obaj zawodnicy mogą czuć się wygranymi. Pokazali ogromne serce do walki czym zdobyli szacunek kibiców.