Wystarczyły trzy minuty. Szaleństwo w Barcelonie, Lewandowski katem Borussii

27 trafień w 27 spotkaniach - tak wyglądał bilans Roberta Lewandowskiego w spotkaniach przeciwko Borussii Dortmund. Polak jest prawdziwym katem swojej byłej drużyny i nie powinno dziwić, że to właśnie na niego uwagę zwracano przede wszystkim w niemieckich mediach przed rozpoczęciem rywalizacji w ćwierćfinale.

W pierwszej połowie już w 7. minucie stanął przed znakomitą okazją do otwarcia wyniku. Jego potężne uderzenie nad poprzeczkę sparował jednak Kobel. Do szatni "Duma Katalonii" schodziła jednak, prowadząc 1:0. Piłkę z najbliższej odległości do siatki wcisnął Raphinha, kradnąc niejako bramkę koledze z drużyny - Pau Cubarsiemu. Reklama

Liga Mistrzów. Lewandowski pogrążył Borussię. 28 gol w 28 meczu

Po zmianie stron Lewandowskiemu wystarczyły trzy minuty, żeby wpisać się na listę strzelców. Raphinha wygoniony już niemal do końcowej linii zagrał wzdłuż bramki "zawiesinkę", do której wyskoczył Lewandowski. Polak uderzał z bardzo bliskiej odległości i nie mógł się praktycznie pomylić. Bez względu na poziom trudności tej sytuacji, radość w stolicy Katalonii była ogromna. Prowadzenie 2:0 pozwalało już ze spokojem podejść do dalszej części rywalizacji.

Tym samym "Lewy" strzelił swoją 28 bramkę w meczach z Borussią Dortmund. Powiedzieć, że jest "katem" BVB, to jak nie powiedzieć nic. W trakcie fazy ligowej nie udało mu się wpisać na listę strzelców w Dortmundzie. Dokonał tego w spotkaniu o dużo większej wadze - ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Był to jego 10. gol w tej edycji Ligi Mistrzów. Pozostaje on dzięki temu w czołowce rywalizacji o koronę króla strzelców. Prowadzi Raphinha z doma bramkami więcej.

Robert Lewandowski w meczu z Borussią Dortmund / JOSEP LAGO / AFP / AFP

Piłkarze Barcelony celebrujący gola Roberta Lewandowskiego / PAP