Niespodzianka w Paryżu, błyskawiczna odpowiedź PSG. Bajeczny gol i koniec marzeń

Liga Mistrzów. PSG zaskoczone, kapitalna odpowiedź Doue. Bramka stadiony świata

Minuty mijały, a Aston Villa , niczym bokser zagoniony w kozi róg nie była w stanie poradzić sobie z naporem paryżan i wyjść, chociażby z kontrą. A kiedy się w końcu udało, to podopiecznym Unaia Emery'ego udało się od razu objąć prowadzenie. Piłkę stracił Mendes, a przyjezdni wykorzystali okazję. Piłka chodziła jak po sznurku, aż wreszcie trafiła do Tielemansa, a ten zagrał ją wzdłuż bramki do Rogersa. 22-latek nie mógł się w tej sytuacji pomylić i zrobiło się 1:0 dla Aston Villi.

Szybki gol i emocje w końcówce. PSG bliżej półfinału Ligi Mistrzów

Czterech minut po zmianie stron potrzebowało PSG do objęcia prowadzenia. Ruiz dograł do Kwaracchelii, a Gruzin zmusił Emiliano Martineza już drugi raz tego wieczoru do kapitulacji. Skrzydłowy przebierał nogami tak szybko, że defensorzy "The Villans" nie byli w stanie go powstrzymać. Podopieczni Luisa Enrique uciekli spod topora. Wynik 2:1 zapewniał choć odrobinę komfortu, a przy odpowiednim zarządzaniu spotkaniem pozwalał uniknąć scenariusza - niespodzianki, jakim byłby brak triumfu nad Aston Villą.