Niebywały wyczyn, Lewandowski przechodzi do historii Ligi Mistrzów. Ronaldo pokonany

Środowy wieczór był prawdziwie magiczny dla Roberta Lewandowskiego. 36-latek zanotował dwa trafienia w rywalizacji z Borussią Dortmund w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, pogrążając swój były zespół. FC Barcelona wygrała 4:0 i jest już jedną nogą w półfinale, a to nie był koniec świetnych wieści dla "Lewego". Za sprawą goli przeciwko BVB zapisał się on w historii Ligi Mistrzów, przebijając osiągnięcie Cristiano Ronaldo. Do pokonania został mu już tylko Lionel Messi.