Kosmiczna bramka na Parc des Prince, jak on to zmieścił?! Martinez kompletnie bezradny

Wielkie było zdziwienie kibiców PSG, gdy w 35. minucie to Aston Villa otworzyła wynik spotkania na Parc des Prices. Paryżanie osaczyli rywala, który wyszedł z zabójczą kontrą, choć z prowadzenia długo się nie cieszył. Zaledwie cztery minuty później kosmicznym uderzeniem z dystansu popisał się Desiree Doue. Francuz przymierzył w samo okno, a Emiliano Martinez nawet nie ruszył do interwencji. Ręce same składały się do oklasków!