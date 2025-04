Od wielu tygodni po sieci krążą plotki, wedle których związek Tomasza Fornala i Sylwii Gaczorek miałby należeć już do przeszłości. Sami zainteresowani sprawy publicznie nie komentują, więc niczego nie można przesądzać, lecz internauci wskazują na znaki, które mogłyby świadczyć o faktycznym zakończeniu relacji. Przede wszystkim z profili w mediach społecznościowych siatkarza oraz fryzjerki zniknęły prawie wszystkie wspólne zdjęcia, co dziś często jest potwierdzeniem rozejścia się miłosnych dróg. Nie pojawiają się również nowe fotografie we dwoje i nie ma jakichkolwiek śladów świadczących o tym, że Fornal i Gaczorek spędzają razem czas. Reklama

Oboje wydają się skupiać obecnie na pracy. Tomasz został powołany do siatkarskiej szerokiej kadry, świetnie idzie mu też w Jastrzębskim Węglu, a po zakończeniu sezonu ligowego ma podpisać kontrakt z tureckim Ziraatem Bankasi Ankara. Do tego wszystkiego PZPS nominował go do tytułu "Reprezentanta Fazy Zasadniczej", o czym poinformowano w oficjalnym komunikacie . W ostatecznym głosowaniu kibiców to właśnie Fornalowi przypadła wygrana.

Jest mi na pewno miło i bardzo dziękuję za to wyróżnienie. Fajnie jest być docenionym przez ekspertów i kibiców w głosowaniach i jest to naprawdę bardzo sympatyczna sprawa ~ - mówił siatkarz.

Z kolei Sylwia całkiem niedawno otworzyła kolejny, nowy salon fryzjerski, co wymagało od niej dużo energii i zaangażowania. Postanowiła również wrócić do regularnego nagrywania vlogów. To na tego typu nagraniach dzieli się z fanami szczegółami swojego życia oraz przemyśleniami. W najnowszym wideo zasygnalizowała pewien problem, który mocno ją dotknął.

Sylwia Gaczorek nie wytrzymała. "Zawsze dzieje się to samo"

"Fałszywi ludzie - mówiąc szczerze i bez filtra" - w taki sposób Sylwia Gaczorek zatytułowała swój najświeższy vlog. Bez ogródek opowiada o porażkach na tle znajomości przyjacielsko-koleżeńskich."Nie wiem, jakie wy macie doświadczenia z ludźmi, ale u mnie za każdym razem dzieje się dokładnie to samo. Trafiam na jakichś fałszywców. Nawet, jeśli poznam taką osobę, która wydaje mi się wspaniała, że mogę się z nią realnie zaprzyjaźnić, że może być dla mnie bliską osobą jak Michał, to prędzej czy później okazuje się, że fałszywość aż bije po oczach" - rozpoczyna. Reklama

Przekonuje, że stara się być dobra dla innych, umilać ich życie, próbuje pielęgnować relacje, nieraz wiele od siebie daje, lecz to wszystko na nic. "Zawsze dzieje się to samo. Kiedy się do kogoś zbliżam, chodzi mi o relacje koleżeńskie, to nagle dostaję kubeł zimnej wody na głowę" - tłumaczy. "Zastanawiam się, czy nie lepiej jest siedzieć w swojej bezpiecznej przestrzeni, czytać książki, robić rzeczy, które sprawiają nam przyjemność, dbać o pielęgnację, oglądać seriale, niż wkładać rękę do pieca i się parzyć. To jest przykre dla mnie" - dodaje.

Gdy wydaje jej się, że znalazła wreszcie kogoś z podobną energię i spojrzeniem na świat, zaczyna te osobę darzyć sympatią, cieszy się, ze będzie miała w końcu prawdziwa koleżankę, wszystko zaczyna się psuć. "Ludzie są po prostu strasznie perfidni. Kiedy są z tobą, jest super. A ty po prostu się odwrócisz i już obrabiają ci tyłek. Nie jestem w stanie tego zrozumieć, bo jestem przejrzysta i jeśli kogoś nie lubię, to go nie lubię" - opowiada. I przechodzi do konkretów, sygnalizując, że niedawno się sparzyła. Obdarzyła zaufaniem kogoś, kto był wobec niej nieszczery i najwyraźniej po prostu obgadywał ją za jej plecami. Reklama

Jest mi cholernie ciężko z tym, że bardzo długo nie dawałam nikomu szansy, żeby się ze mną zaprzyjaźnić i nagle dałam tę szansę, wewnętrznie czułam się jak dziecko, że 'aaa, mam nową koleżankę'. A później okazuje się, że ta koleżanka wbija ci nie nóż, a siekierę w plecy ~ - ujawnia.

Na koniec dzieli się smutną konstatacją. Bazując na własnym doświadczeniu, dochodzi do wniosku, że "świat jest tak zakłamany i tak interesowny, że ciężko jest poznać normalnego, zdrowo myślącego człowieka, który ma kręgosłup moralny" i kieruje się takimi wartościami jak ona - lojalnością i niemówieniem brzydko o osobie, z którą się koleguje. "Czy ja wymagam zbyt wiele? Jest to po prostu przykre" - podsumowuje.

Tomasz Fornal i Sylwia Gaczorek / MICHAL CHWIEDUK / FOKUSMEDIA.COM.PL / Newspix

Sylwia Gaczorek / Jacek Kurnikowski / AKPA