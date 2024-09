- Kopalnia Soli "Wieliczka" to jedno z naszych ulubionych miejsc na mapie Polski! W klimatycznej Komorze Warszawa, 125 metrów pod ziemią walczyło już wiele znakomitości. Przed laty jedną z pierwszych walk w MMA stoczył tu Szymon Kołecki, nasz złoty medalista olimpijski w podnoszeniu ciężarów. Na 10. gali Babilon MMA podwójny tytuł zdobył tutaj Daniel "Rutek" Rutkowski, który dziś jest gwiazdą KSW, a przed rokiem niezapomnianą wojnę dali kibicom Mateusz Makarowski i Filip Lamparski. Podobnych emocji i wielkiego sportu spodziewamy się również 28 września. Każdy, kto już tu był, chętnie potwierdzi, że warto przeżyć takie emocje na żywo w tym specjalnym anturażu, którego nie da się porównać z niczym innym - zapewnia Tomasz Babiloński, który od kilkunastu lat organizuje podziemne gale w boksie i MMA.

Matchmaker Artur Gwóźdź przygotował naprawdę wyśmienitą kartę walk, która zadowoli każdego widza. W pojedynku wieczoru o mistrzowski pas Babilon w formule K1 powalczą dwie legendy europejskiego kickboxingu - mający niesamowitą passę zwycięstw Rafał Dudek i aktualny posiadacz pasa FEN Anatoli Hunanyan. Tuż przed nimi kolejny pojedynek stoczy słynący z efektownego stylu Mateusz Makarowski, który przed rokiem stoczył w Wieliczce jedną z najlepszych potyczek 2023 roku. Tym razem "Makaron" spotka się ze znanym z KSW Łukaszem Rajewskim w starciu, które może skraść całe show! W karcie walk znaleźli się także gorący prospekt kategorii półciężkiej Iwo Baraniewski, niedawny pretendent do mistrzowskiego pasa wagi średniej Filip Tomczak oraz tacy zawodnicy jak Mariusz Krzeszowski, Jakub Syc, Filip Szostak, Kacper "Sandro" Pakeltys oraz protegowany samej królowej UFC Joanny Jędrzejczyk - Oskar Staszczak i niedawny debiutant, niesamowicie utalentowany Yehor Olijnik, któremu eksperci wróżą świetlaną przyszłość w światowym MMA!

Walka wieczoru o mistrzowski pas Babilon w formule K1 do 77 kg: 5 x 3 min - RAFAŁ DUDEK vs ANATOLY HUNANYAN

Walka w wadze lekkiej (do 70 kg): 3 x 5 min - MATEUSZ MAKAROWSKI vs ŁUKASZ RAJEWSKI

Walka w wadze średniej (do 84 kg): 3 x 5 min - FILIP TOMCZAK vs MARIUSZ KRZESZOWSKI

Walka w w wadze półciężkiej (do 93 kg): 3 x 5 min - IWO BARANIEWSKI vs CARLOS "MIYAGI" SALAZAR

Walka w wadze półśredniej (do 77 kg): 3 x 5 min - KACPER PAKELTYS vs OSKAR STASZCZAK

Walka w wadze piórkowej (do 66 kg): 3 x 5 min - FILIP SZOSTAK vs JAKUB SYC Walka w umownym limicie do 86 kg: