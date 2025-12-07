Partner merytoryczny: Eleven Sports

A jednak to nie były plotki o KSW. O tym mówiło się od dawna. Jest potwierdzenie

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

Federacja KSW może kojarzyć się fanom MMA i nie tylko, z trzema postaciami, które zarządzają organizacją - właścicielami Maciejem Kawulskim i Martinem Lewandowskim oraz dyrektorem sportowym Wojsławem Rysiewskim. Pierwszy z nich, już od jakiegoś czasu zdecydowanie mniej udziela się w szeregach KSW i teraz potwierdził, że jest on o wiele mniej zaangażowany w to, co dzieje się w szeregach organizacji i raczej się to nie zmieni.

Dwóch mężczyzn siedzi obok siebie przy stole konferencyjnym i rozmawia półszeptem, jeden z nich podpiera głowę dłonią, przed nimi tabliczka z napisem 'Maciej Kawulski', na stole butelka wody, napój energetyczny i mikrofon, w tle logo Viaplay.
Martin Lewandowski i Maciej Kawulski, szefowie KSWAdam Jankowski/REPORTEREast News

Kiedy przed laty federacja KSW stawiała swoje pierwsze kroki, z pewnością niewiele osób z otoczenia Martina Lewandowskiego i Macieja Kawulskiego mogło zakładać, że rozwinie się to do znanego nam dzisiaj poziomu.

W ostatnim czasie jednak fani organizacji mogli zauważyć, że zdecydowanie większą rolę odgrywa tam Lewandowski, a Kawulski pojawia się raz na jakiś czas, przy okazji większych lub bardziej medialnych wydarzeń, jak chociażby specjalna gala KSW EPIC. Okazuje się, że nie jest to przypadek.

Maciej Kawulski ujawnił o sytuacji KSW. Zdecydował o tym już dawno

O swojej roli w organizacji, Maciej Kawulski miał okazję opowiedzieć więcej przy okazji rozmowy na kanale "WarszawskiKoks" na YouTube. Wyznał, że chociaż nadal posiada udziały w firmie, to już jakiś czas temu zdecydował się usunąć się w cień.

Aluron CMC Warta Zawiercie - MKS Ślepsk Malow Suwałki. Skrót meczuPolsat Sport

- Ja jestem w KSW już tylko duchem. Razem z Martinem mamy 50% i to się nie zmieniło, natomiast operacyjnie w KSW już od jakiegoś czasu nie jestem. Tak, jak ogłosiłem - oddałem młodym, zaje*istym też wyszkolonym, uczącym się razem z nami tej branży - wyjaśnił.

Uznałem w pewnym momencie, że wszystko to, co ja mogłem dać tej dyscyplinie i tej organizacji oraz wszystko to, co ona mogła mi dać, się już zadziało. Uznałem, że młodzi, świeżsi będą robić to lepiej, szybciej. I chyba nie minąłem się z prawdą
Maciej Kawulski o sytuacji KSW.

Jeden z założycieli federacji dodał także, że nie ma zamiaru całkowicie zamykać sobie drzwi i być może któregoś dnia wróci do aktywnego udziału w organizowaniu i promocji gal, jednak obecnie nie widzi takiej możliwości.

Zobacz również:

Jakub Kochanowski (L) i Tomasz Fornal (P) mają zagrać w jednym klubie
Ekstraklasa Mężczyzn

Fornal i Kochanowski już wybrali. Ogromna zmiana w życiu siatkarzy, jeden szczegół zaskakuje

Katarzyna Koprowicz
Katarzyna Koprowicz
Mariusz Pudzianowski, Martin Lewandowski
Mariusz Pudzianowski, Martin LewandowskiAdam Jankowski/REPORTEREast News
Maciej Kawulski i Mariusz Pudzianowski
Maciej Kawulski i Mariusz PudzianowskiTomasz Kudala/REPORTEREast News
Mężczyzna o atletycznej budowie w jasnej koszulce z napisem, stojący na tle planszy reklamowej; w górnym rogu znajduje się okrągłe wstawienie z profilem innego mężczyzny rozmawiającego w studiu.
Wojsław Rysiewski z KSW skomentował sprawę Mariusza PudzianowskiegoGRZEGORZ GALASINSKI / POLSKAPRESS / Polska Press / youtube.com/@Kanal_SportowyEast News

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja