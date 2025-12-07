A jednak to nie były plotki o KSW. O tym mówiło się od dawna. Jest potwierdzenie
Federacja KSW może kojarzyć się fanom MMA i nie tylko, z trzema postaciami, które zarządzają organizacją - właścicielami Maciejem Kawulskim i Martinem Lewandowskim oraz dyrektorem sportowym Wojsławem Rysiewskim. Pierwszy z nich, już od jakiegoś czasu zdecydowanie mniej udziela się w szeregach KSW i teraz potwierdził, że jest on o wiele mniej zaangażowany w to, co dzieje się w szeregach organizacji i raczej się to nie zmieni.
Kiedy przed laty federacja KSW stawiała swoje pierwsze kroki, z pewnością niewiele osób z otoczenia Martina Lewandowskiego i Macieja Kawulskiego mogło zakładać, że rozwinie się to do znanego nam dzisiaj poziomu.
W ostatnim czasie jednak fani organizacji mogli zauważyć, że zdecydowanie większą rolę odgrywa tam Lewandowski, a Kawulski pojawia się raz na jakiś czas, przy okazji większych lub bardziej medialnych wydarzeń, jak chociażby specjalna gala KSW EPIC. Okazuje się, że nie jest to przypadek.
Maciej Kawulski ujawnił o sytuacji KSW. Zdecydował o tym już dawno
O swojej roli w organizacji, Maciej Kawulski miał okazję opowiedzieć więcej przy okazji rozmowy na kanale "WarszawskiKoks" na YouTube. Wyznał, że chociaż nadal posiada udziały w firmie, to już jakiś czas temu zdecydował się usunąć się w cień.
- Ja jestem w KSW już tylko duchem. Razem z Martinem mamy 50% i to się nie zmieniło, natomiast operacyjnie w KSW już od jakiegoś czasu nie jestem. Tak, jak ogłosiłem - oddałem młodym, zaje*istym też wyszkolonym, uczącym się razem z nami tej branży - wyjaśnił.
Uznałem w pewnym momencie, że wszystko to, co ja mogłem dać tej dyscyplinie i tej organizacji oraz wszystko to, co ona mogła mi dać, się już zadziało. Uznałem, że młodzi, świeżsi będą robić to lepiej, szybciej. I chyba nie minąłem się z prawdą
Jeden z założycieli federacji dodał także, że nie ma zamiaru całkowicie zamykać sobie drzwi i być może któregoś dnia wróci do aktywnego udziału w organizowaniu i promocji gal, jednak obecnie nie widzi takiej możliwości.