Kiedy przed laty federacja KSW stawiała swoje pierwsze kroki, z pewnością niewiele osób z otoczenia Martina Lewandowskiego i Macieja Kawulskiego mogło zakładać, że rozwinie się to do znanego nam dzisiaj poziomu.

W ostatnim czasie jednak fani organizacji mogli zauważyć, że zdecydowanie większą rolę odgrywa tam Lewandowski, a Kawulski pojawia się raz na jakiś czas, przy okazji większych lub bardziej medialnych wydarzeń, jak chociażby specjalna gala KSW EPIC. Okazuje się, że nie jest to przypadek.

Maciej Kawulski ujawnił o sytuacji KSW. Zdecydował o tym już dawno

O swojej roli w organizacji, Maciej Kawulski miał okazję opowiedzieć więcej przy okazji rozmowy na kanale "WarszawskiKoks" na YouTube. Wyznał, że chociaż nadal posiada udziały w firmie, to już jakiś czas temu zdecydował się usunąć się w cień.

- Ja jestem w KSW już tylko duchem. Razem z Martinem mamy 50% i to się nie zmieniło, natomiast operacyjnie w KSW już od jakiegoś czasu nie jestem. Tak, jak ogłosiłem - oddałem młodym, zaje*istym też wyszkolonym, uczącym się razem z nami tej branży - wyjaśnił.

Uznałem w pewnym momencie, że wszystko to, co ja mogłem dać tej dyscyplinie i tej organizacji oraz wszystko to, co ona mogła mi dać, się już zadziało. Uznałem, że młodzi, świeżsi będą robić to lepiej, szybciej. I chyba nie minąłem się z prawdą

Jeden z założycieli federacji dodał także, że nie ma zamiaru całkowicie zamykać sobie drzwi i być może któregoś dnia wróci do aktywnego udziału w organizowaniu i promocji gal, jednak obecnie nie widzi takiej możliwości.

Mariusz Pudzianowski, Martin Lewandowski Adam Jankowski/REPORTER East News

Maciej Kawulski i Mariusz Pudzianowski Tomasz Kudala/REPORTER East News

Wojsław Rysiewski z KSW skomentował sprawę Mariusza Pudzianowskiego GRZEGORZ GALASINSKI / POLSKAPRESS / Polska Press / youtube.com/@Kanal_Sportowy East News