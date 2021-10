Po zakończeniu kariery w NBA w 2019 roku Gortat bardzo często przebywa w Łodzi. Tu działa jego fundacja MG 13, a także szkoła pod patronatem koszykarza. W tym mieście był zorganizowany także jeden z koszykarskich campów.

Powrót Gortata bez fanfar

We wtorek Gortat postanowił wrócić na koszykarski parkiet. Zawodnicy innych zespołów, które akurat rozgrywały drugą kolejkę byli zaskoczeni widząc rozgrzewającego się "Polskiego Młota". - Powrót odbył się bez fanfar, bo nie byliśmy pewni, czy Marcin zagra. Nie chcieliśmy informować mediów, bo gdyby go jednak nie było, źle by to wypadło - podkreśla Pietrakiewicz. - Mieliśmy przecieki, że kilka razy trenował, ale pewności nie mieliśmy do momentu, kiedy wszedł na boisko. Wzbudził ogromne zainteresowanie wśród kibiców i przeciwników.

Gortat został komarem

Gortat zagrał w drużynie Komarów, w której wystąpił też Michał Micielski, jego przyjaciel. Wygrali 70:49 z zespołem Wow - Jak Oni Pięknie Grają. 37-letni koszykarz miał spory udział w wygranej. Jego statystyki to: 17 punktów (8/14 za dwa, 1/1 z rzutów osobistych, 0/1 za trzy), 12 zbiórek (6 w ataku, 6 w obronie), 4 bloki, 4 asysty, 1 przechwyt, 0 strat.

Obie ekipy grają w pierwszej lidze. W CNBA są cztery poziomy rozgrywek. - W tym roku obchodzimy już 25-lecie naszych rozgrywek. Bardzo fajnie się złożyło, że Gortat w roku jubileuszu zadebiutował w naszych rozgrywkach - cieszy się Pietrakiewicz. - Mam nadzieję, że jeszcze kilak razy zobaczymy go na naszych parkietach.

Cztery kluby Gortata w NBA

Gortat w latach 2007-2019 grał w zawodowej lidze NBA. Był zawodnikiem Orlando Magic, Phoenix Suns, Washington Wizards i Los Angeles Clippers. Rozegrał w niej 892 mecze. Średnio zdobywał w nich 9,9 punktu i miał 7,9 zbiórki. W latach 2004-2015 był reprezentantem Polski, z którą zagrał m. in. trzy razy w mistrzostwach Europy.



AK