Olympique Marsylia - Stade de Reims 4-1. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sport)

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Bramki: 13. Faes (sam.), 45+2. Tavares (Balerdi), 75. L. Suárez – 84. Balogun



Olympique Marsylia: Blanco – Mbemba, Gigot, Balerdi – Rongier (C) – Clauss (83. Kolašinac), Guendouzi (77. Bakambu), Gerson (77. Payet), Tavares – Ünder (62. Veretout), Milik (62. L. Suárez).



Rezerwowi: Ngapandouetnbu – I. Touré, Lirola, Said M'Madi.

Trener: Igor Tudor



Stade de Reims: Pentz – Gravillon (78. Flips), Faes, Abdulhamíd (C) – Agbadou, Munetsi (80. Adeline), Matusiwa, Locko – Zeneli (46. K. Doumbia), van Bergen, E. Touré (64. Balogun).



Rezerwowi: Penneteau – Lopy, Koeberle, Mbow, I. Diakité.

Trener: Óscar García