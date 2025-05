Niepokojące doniesienia ws. Igi Świątek. Totalne zaskoczenie. Tylko nie teraz

Iga Świątek broni tytułu w Italian Open. To nie jest czas na odpoczynek od tenisa

- Iga Świątek od 15. roku życia miała czterech trenerów, łącznie z Fissette'em - wylicza. - To by nie było w jej stylu. Nie znaczy to jednak, że nie nastąpią jakieś roszady w sztabie. Jeżeli ktokolwiek miałby wziąć odpowiedzialność za wyniki, to pierwszy byłby belgijski szkoleniowiec. Oni jednak pracują razem tylko pół roku i ocenianie go po tak krótkim okresie jest nie fair. Najpewniej Świątek myśli podobnie.