Lille - AS Monaco 1-2. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Lille OSC: Jardim – Çelik, Fonte (C), Botman, Djaló – Bamba III, André, A. Onana, Gudmundsson (56. Žegrova) – David (56. Gomes), Weah.



Rezerwowi: Grbić – Pied, Bradarić, Yoro, Raghouber, Lihadji.

Trenér: J. Gourvennec.



AS Monaco: Nübel – Aguilar, Maripán, Badiashile, C. Henrique – Y. Fofana, Tchouaméni – Vanderson, Volland (81. Jean Lucas), Golovin (56. Jakobs) – Ben Yedder (C) (66. Boadu).

Rezerwowi: Mannone – Disasi, D. Sidibé, S. Diop, Akliouche, Matazo.