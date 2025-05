Gorąco wokół Igi Świątek. Fibak już zareagował. Znaczące słowa

Iga Świątek nie rozgrywa tak dobrego sezonu, do jakich przyzwyczaiła nas przez ostatnie lata Polka. W sezon na mączce nasza gwiazda weszła bowiem bez, choćby jednego tytułu, co wcześniej zdarzało jej się tylko przed wejściem na "tenisowy szczyt".

Nie jest jednak tak, że Polka odpada w pierwszych rundach, jej występy w poszczególnych turniejach zwykle kończą się na etapie ćwierćfinałów i półfinałów, w których brakuje już argumentów do pokonywania rywalek. Tak też stało się w Madrycie.

Trudny czas Świątek. Fibak przewiduje, kiedy nastąpi poprawa

W półfinale imprezy rangi WTA 1000 Świątek mierzyła się z Coco Gauff, z którą w przeszłości na mączce nie przegrała ani razu. Tym razem jednak to Amerykanka okazała się lepsza i dosłownie "zbiła" naszą gwiazdę. Po meczu okazało się, że ostatnie dni były dla wiceliderki rankingu trudne, bo zmarł jej dziadek, więc bez problemu można zrozumieć jej problemy mentalne na korcie w Madrycie.

Krytyka więc ucichła, a według Wojciecha Fibaka ten sezon w wykonaniu Polki nie jest tak zły, jak część opinii publicznej twierdzi. - Jako były tenisista doceniam półfinał turnieju w Madrycie. Moim największym sukcesem na tych kortach też był półfinał. To przecież nie jest tak, że Iga przegrała w pierwszej rundzie. Półfinał to jest pewne osiągnięcie i trzeba to docenić - ocenił były polski tenisista w rozmowie z "Faktem".