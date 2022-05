AS Monaco - Angers 2-0 SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) WIDEO |

Bramki: 42. Bamba I (sam.), 61. Ben Yedder (Volland)



AS Monaco: Nübel – Aguilar (83. D. Sidibé), Maripán, Badiashile, C. Henrique – Y. Fofana, Matazo (78. Jean Lucas) – S. Diop (46. Jakobs), Volland, Golovin (84. Akliouche) – Ben Yedder (C) (77. Boadu).



Rezerwowi: Mannone – Matsima, Okou, Lemaréchal.

Trener: Philippe Clement



Angers SCO: Mandrea – Ebosse (70. Manceau), I. Traoré (C), Thomas – Ba. Mendy (62. Bahoken) – Bamba I (83. Taïbi), Ounahi (62. Pereira Lage), bin Tálib, S. Doumbia – Jakoliš (62. Mangani), Fulgini.



Rezerwowi: Petković – Nadje, Ninga, Fatar.

Trener: Gérald Baticle