AS Monaco - Olympique Lyon. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports)

AS Monaco - Olympique Lyon. Skrót meczu.

AS Monaco: Nübel – R. Aguilar, Disasi, Maripán, Caio Henrique – Tchouaméni – G. Martins (61. Vanderson), Volland (62. Y. Fofana), Jean Lucas (79. Matazo), Diop (88. Akliouche) – Ben Yedder (C).



Rezerwowi: Mannone – Akliouche, Y. Fofana, Jakobs, Lemaréchal, Matazo, Matsima, Sidibé, Vanderson.

Trenér: Philippe Clement



Olympique Lyon: A. Lopes – Dubois (C), Boateng, Lukeba – Gusto (46. Faivre), Caqueret, Mendes (46. Ndombèlé), Henrique (46. Cherki) – Paquetá (88. B. Barcola), Emerson – M. Dembélé.



Rezerwowi: Pollersbeck – B. Barcola, Diomande, Cherki, Keita, Ndombèlé, Faivre.

Trenér: Peter Bosz