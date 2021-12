PSG - AS Monaco 2-0 - SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Skrót meczu PSG - AS Monaco 2-0.



BRAMKI:12. Mbappé (kar.), 45. Mbappé (Messi)



SKŁADY:

Paris Saint-Germain FC: G. Donnarumma – Hakimí, Marquinhos (C), Diallo, Bernat (50. Kehrer) – Wijnaldum, Verratti, I. Gueye (81. Leandro Paredes) – Messi, Mbappé (87. Icardi), Di María (81. A. Herrera).

Rezerwowi: Navas – Dagba, Icardi, A. Herrera, Danilo Pereira, Dina Ebimbe, Rafinha Alcântara, Leandro Paredes, Kehrer.



Nübel – Sidibé, Disasi, Maripán, Caio Henrique – Y. Fofana (55. Jean Lucas), Tchouaméni – Diop (65. Matazo), Golovin, G. Martins (85. Isidor) – Ben Yedder (C) (55. Boadu).

Rezerwowi: Majecki – Boadu, Matazo, Jean Lucas, Isidor, Matsima, Jakobs, Pavlović, R. Aguilar.