Piłkarze Montpellier i PSG zaserwowali kibicom świetny spektakl w półfinale Pucharu Francji. W regulaminowym czasie gry padł remis 2-2. O losach awansu przesądziła więc seria rzutów karnych, w której lepsi byli paryżanie. Drugim finalistą będzie zwycięzca pary GFA Rumilly Vallieres - AS Monaco.

Najważniejszą wiadomością - jeszcze przed rozpoczęciem meczu - był powrót do wyjściowego składu Kyliana Mbappe, który uporał się już z urazem łydki. Niespodziewanie u boku Francuza nie wystąpili od pierwszej minuty Neymar oraz Angel Di Maria. Decyzją trenera obaj rozpoczęli mecz na ławce.



Mbappe wczuł się w rolę lidera i wziął ciężar gry na swoje barki. Efekt? Bramka zdobyta już w 10. minucie. 22-latek wykorzystał swoją niesamowitą szybkość, wyprzedził obrońcę i po prostopadłym podaniu w pole karne pewnie pokonał bramkarza strzałem pod poprzeczkę. Asystę przy jego trafieniu zanotował Idrissa Gueye.

Paryżanie przeważali, lecz gospodarze niespodziewanie doprowadzili do wyrównania w 45. minucie. Gaetan Laborde wbiegł w pole karne rywala i nic nie robiąc sobie z bliskości pilnującego go Alessandro Florenziego, przymierzył w górny róg bramki, nie dając Keylorowi Navasowi szans na skuteczną interwencję.



Mbappe bohaterem PSG

PSG znalazło się w trudnej sytuacji, ale od czego ma Mbappe? Po zmianie stron, w 50. minucie meczu, Francuz popisał się fenomenalnym rajdem. Rozpoczął go na lewej flance w okolicach linii środkowej, a zakończył w polu karnym gospodarzy, gdzie "przekładanką" zwiódł rywala i wpakował piłkę do siatki.



Zawodnicy Montpellier kolejny raz pokazali jednak charakter i znów wyrównali. Gola na 2-2 strzelił w 83. minucie Andy Delort, którego świetnym podaniem obsłużył Gaetan Laborde. Trzy minuty później na placu gry pojawił się Neymar, zastępując Florenziego. Brazylijczyk nie uratował jednak swojej drużyny. W doliczonym czasie gry PSG przeszło jeszcze do zmasowanego ataku, lecz Dimitry Bertaud dokonywał cudów na linii bramkowej i o zwycięstwie musiała zdecydować seria rzutów karnych.

Przesądziły rzuty karne

W pierwszych pięciu kolejkach strzelcy w obu drużynach byli bezbłędni. W szóstej kolejce po stronie gospodarzy fatalnie spudłował jednak Sambia, posyłając piłkę wysoko nad poprzeczką. Dla PSG trafił natomiast Kean, dając paryżanom awans.

Francja - Puchar Francji

2021-05-12 21:00 | Stadion: Stade de la Mosson | Arbiter: Jérémie Pignard Montpellier HSC Paris Saint-Germain FC 2 2 PO DOGRYWCE, KARNE 5⁃6 G. Laborde 45' A. Delort 83' K. Mbappé 10',50'

2 2 Montpellier HSC Paris Saint-Germain FC Bertaud Souquet Congré Hilton Ferri Sambia Ristić Savanier Mollet Laborde Delort Navas Florenzi Marquinhos Diallo Bakker Rafinha Gueye Paredes Sarabia Icardi Rivero Mbappé 2 SKŁADY Montpellier HSC Paris Saint-Germain FC Dimitry Bertaud Keylor Navas 46′ 46′ Arnaud Souquet 86′ 86′ Alessandro Florenzi Daniel Congré Marquinhos Vitorino Hilton da Silva Abdou Diallo 52′ 52′ 68′ 68′ Jordan Ferri 89′ 89′ Mitchel Bakker Salomon Junior Sambia 72′ 72′ Alcantara Rafinha Mihailo Ristić 81′ 81′ Idrissa Gana Gueye 89′ 89′ Téji Savanier Leandro Daniel Paredes 65′ 65′ 86′ 86′ Florent Mollet 73′ 73′ Pablo Sarabia García 45′ 45′ Gaëtan Laborde Mauro Emanuel Icardi Rivero 83′ 83′ Andy Delort 10′, 50′ 10′, 50′ 82′ 82′ Kylian Mbappé REZERWOWI Mathis Carvalho Sergio Rico Nicolas Louis Marcel Cozza Colin Dagba Samy Benchama Thilo Kehrer Joris Chotard 81′ 81′ Luis Helio Pereira Danilo 86′ 86′ Keagan Dolly 73′ 73′ Angel Di Maria 68′ 68′ Damien Vincent Denis Le Tallec 72′ 72′ Julian Draxler 46′ 46′ Stephy Alvaro Mavididi Xavi Simons Petar Szkuletić 82′ 82′ Moise Bioty Kean Sepe Elye Wahi 86′ 86′ 90′ 90′ . Neymar

