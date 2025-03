Nie będzie rewanżu dla Świątek. Demolka w meczu wielkoszlemowej mistrzyni

Dzień niespodzianek w Indian Wells. Zaczęło się od Raducanu

Kazaszka została przełamana już w pierwszym gemie, a po chwili przegrywała 0:2 . Siniakova wyglądała na bardzo pewną siebie i skoncentrowaną, podczas gdy jej oponentka popełniała wiele błędów. Kiedy przegrała podanie w trzecim gemie, jasne stało się, że będzie to dla niej wyjątkowo niewygodny pojedynek. A Czeszka grała swoje i sumiennie wygrywała kolejne piłki.

Putincewa bezradna w starciu z Siniakovą. Kazaszka już nie zagrozi Idze Świątek

Putincewa dopiero od stanu 0:4 wzięła się w garść i wygrała wreszcie podanie, a po chwili przełamała rywalkę. To było jednak za mało, żeby odwrócić losy rywalizacji. Kolejne dwa gemy padły łupem Siniakovej. Potrzebowała ona jednak aż czterech piłek, żeby domknąć zwycięstwo w pierwszym secie 6:2.

20. zawodniczka rankingu WTA trafiała dużo częściej pierwszym podaniem, ale bardzo słabo spisywała się na returnie. A to była woda na młyn dla dużo niżej notowanej reprezentantki Czech. Dopiero w piątym gemie doszło do przełamania, kolejny raz na jej korzyść. Później poszło już z górki. Łącznie od stanu 2:2 Katerina Siniakova wygrała cztery gemy z rzędu, a cały mecz 6:2, 6:2. Niespodzianka to mało powiedziane.