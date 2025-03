Skrzyszowska zdobyła upragniony medal. I wyznała. "Wiele łez wypłakałam"

Pia Skrzyszowska przeszczęśliwa. Polka z medalem mistrzostw Europy

- Miałam kryzysy. W sporcie to normalne. Przed sezonem czułam się dobrze przygotowana fizycznie i mentalnie, ale w międzyczasie się to zepsuło. Nie ukrywam, że wiele łez wypłakałam. Na mistrzostwa jednak umiem się ogarnąć. Umiem skupić się na te 2 dni na konkretnym zadaniu i to zrobiłam. Miałam trzy bardzo dobre biegi. Turnieje to jest to, co lubię. Bardziej niż zwykły mityng - dodała Skrzyszowska. - Powiem szczerze, że to są ogromne emocje. To jest coś, czego ktoś, kto nie jest sportowcem nie poczuje - wyznała szczerze.