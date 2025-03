25 niewymuszonych błędów Jeleny Rybakiny w secie. Triumfatorka z Osaki za burtą

W ostatnich tygodniach sporo mówi się o tym, co się dzieje w obozie Jeleny Rybakiny. Liczne rozstania, zawirowania z trenerem Stefano Vukovem. Mimo tych różnych aspektów, które nie pomagają reprezentantce Kazachstanu, ona wciąż notuje przyzwoite rezultaty. Na Bliskim Wschodzie dotarła do półfinału w Abu Zabi i Dubaju oraz ćwierćfinału w Dosze . 25-latka udowadniała, że ciągle trzeba się z nią liczyć.

Jelena Rybakina awansowała do trzeciej rundy WTA 1000 w Indian Wells

Pojedynek rozpoczął się dość niespodziewanie. Rybakina, chociaż prowadziła 40-15 przy swoim serwisie, pozwoliła przeciwniczce na doprowadzenie do stanu równowagi. Pojawiały się break pointy i przy drugiej szansie doszło do przełamania na korzyść Lamens. Reprezentantka Holandii nie poszła jednak za ciosem. Mimo dwóch okazji na 2:0 , rywalka odrobiła stratę za trzecim podejściem po podwójnym błędzie serwisowym Holenderki. Jelena miała sporo problemów, popełniała mnóstwo błędów. A mimo to w czwartym gemie pojawiła się dla niej sposobność na 3:1.

Kluczem było jednak to, że mistrzyni Wimbledonu sprzed trzech lat wciąż pilnowała wyniku. W kluczowym momencie seta ograniczyła błędy i to natychmiast zaowocowało lepszym punktowaniem. Lamens, chociaż prowadziła w ósmym gemie 30-0 przy swoim podaniu, później przegrała cztery akcje z rzędu i doszło do przełamania. Potem Jelena wyserwowała sobie zwycięstwo w premierowej odsłonie 6:3 po 45 minutach rywalizacji. Ostatecznie licznik błędów zatrzymał się na liczbie 25, co potwierdza, że reprezentantka Kazachstanu podwyższyła jakość swojej gry w finalnej fazie partii.