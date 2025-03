Sensacja przed meczem Świątek. Turniejowa "1" odpada z Indian Wells

Po tym, jak Jannik Sinner został zawieszony na okres trzech miesięcy, Alexander Zverev stanął przed realną szansą, by powalczyć o pierwszy w karierze awans na fotel lidera rankingu ATP. Niemiec rozpoczął sezon w bardzo dobrym stylu, docierając do finału Australian Open. Co prawda przegrał w nim wyraźnie z Włochem, ale wydawało się, że kolejne dobre występy są kwestią czasu. Tymczasem wygląda na to, że kolejny przegrany wielkoszlemowy finał oraz szansa na pierwsze miejsce w męskim zestawieniu mocno zablokowały zawodnika naszych zachodnich sąsiadów.

