Iga Świątek zdeklasowała mistrzynię WTA Finals. 6:0 na koniec, awans w 61 minut

Iga Świątek przystępowała do tegorocznej edycji BNP Paribas Open w roli tenisistki, która jako pierwsza mogła wygrać zmagania w Indian Wells aż trzykrotnie. Do tej pory żadnej zawodniczce w historii nie udało się dokonać tej sztuki. Polka miała już na swoim koncie zwycięstwa w 2022 i 2024 roku. W obu przypadkach pokonywała w finale Marię Sakkari .

W pierwszej rundzie, z racji rozstawienia z "2", 23-latka mogła liczyć na wolny los. W związku z tym przystępowała do rywalizacji dopiero od drugiej fazy, gdzie trafiła na swoją dobrą znajomą - Caroline Garcię. Reprezentantka Francji pokonała na otwarcie Bernardę Perę 6:3, 6:4 . Mistrzyni WTA Finals 2022 znajduje się obecnie daleko od swojej dyspozycji sprzed dwóch, trzech lat. Odzwierciedla to również jej ranking - aktualnie plasuje się na 71. pozycji. W przeszłości potrafiła jednak wyjątkowo mobilizować się na potyczki z raszynianką. Raz udało się jej wygrać z Igą - w ćwierćfinale WTA 250 w Warszawie w 2022 roku. Mimo wielu zaciętych potyczek, w zestawieniu H2H Świątek prowadziła 4-1. W nocy nadarzyła się okazja do podwyższenia tej przewagi.

Iga Świątek w trzeciej rundzie WTA 1000 w Indian Wells. Pewna wygrana z Caroline Garcią

Mecz rozpoczął się od serwisu Garcii. Francuzka nie najlepiej weszła w spotkanie, popełniła kilka błędów. Solidnie za to zagrała Polka i już na "dzień dobry" pojawiły się trzy break pointy z rzędu dla wiceliderki rankingu WTA. Przy pierwszym nasza tenisistka zaryzykowała przy returnie i posłała zbyt długą piłkę. Podczas kolejnej akcji znów nastąpił jednak błąd Caroline i doszło do przełamania. Iga nie poszła za ciosem. Po chwili mieliśmy odzwierciedlenie sytuacji i tym razem to Polka straciła podanie do 15. Widać było, że obie zawodniczki wciąż poszukują jeszcze właściwego rytmu w wietrznych warunkach, jakie panowały w Indian Wells.