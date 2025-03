Jakub Szymański mistrzem Europy! Dwie setne, rzut Francuza nic nie zmienił

7.39 s uzyskane w Orlen Cup w Łodzi przez Jakuba Szymańskiego musiało mocno wpłynąć na jego europejskich rywali. To, że w hali jest szczególnie mocny, wiadomo od dawna. Jako 20-latek sięgnął po wicemistrzostwo Europy w hali dwa lata temu w Stambule, wtedy jednak przegrał z Jasonem Josephem, bo Szwajcar miał finał-marzenie - 7.41 s. Jak to mówił Jakub już w Holandii, wówczas "nie miał do Josepha podejścia".

