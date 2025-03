Sensacyjna forma Szymańskiego, ale co powiedział po finale. Słowa Polaka już się niosą

Jakub Szymański ze swoim 7.39 s z Łodzi, drugim wynikiem w historii europejskiej lekkiej atletyki, był liderem kontynentalnych tabel. I głównym faworytem do wywalczenia złota w Apeldoorn. Nie zawiódł, choć mocny opór postawił mu w finale Wilhem Belocian. 29-letni Francuz przez moment nawet prowadził, mimo że Polak nie popełnił żadnego błędu tuż po starcie. Finisz należał już jednak do 22-latka z SKLA Sopot. Reklama

Nie było rekordu Polski, choć 7.43 s i tak jest jednym z najlepszym czasów Szymańskiego w karierze. Pewnie byłoby nieznacznie lepiej, gdyby nie uderzył mocno w ostatni płotek. Później jednak świetnie "zanurkował" na linii mety, by Francuz tym samym nie odebrał mu w ostatniej chwili złota.

Szymański nie przyszedł jednak od razu do studia TVP Sport, by porozmawiać z red. Aleksandrem Dzięciołowskim o swoich odczuciach. Kręcił się po hali, jeszcze raz przeszedł się po "swoim" szóstym torze, na którym znakomicie biegał też wcześniej w eliminacjach i półfinale. Trzy biegi i trzy zwycięstwa - w niedzielę po godz. 18 złoto w końcu zawiśnie na jego szyi. Dwa lata temu w Stambule był srebrny medal, ale też ogromna strata do Szwajcara Jasona Josepha. Teraz wszystko potoczyło się inaczej.

Polak nie chciał dać satysfakcji Francuzom. Mogli zdobyć medale, ale nie złote I wywalczyli dwa: srebrny oraz brązowy

- Pomyślałem, że skoro zrobiłem drugi wynik w historii Europy, to nie mogę tu przegrać. I to z Francuzami, którzy dobywają medale co dwa lata na tych imprezach chyba od 2009 roku. Uznałem, że nie mogę dać im tej satysfakcji - powiedział już przed kamerą nowy mistrz Europy.

A później zaznaczył, że w trakcie samej rywalizacji nie wszystko było takie idealne.

Czułem, że przegrywam. Nie wiem, czy to takie moje myślenie, czy może oni przy zakroku tak daleko wystawiają ręce. Dopiero na finiszu zrobiłem mocny wybieg, dwa, trzy długie susy. ~ Jakub Szymański

- Ale wydawało mi się, że do trzeciego płotka jednak przegrywałem. Tyle że tu jest ich pięć, więc mogę się cieszyć. Choć pewnie Belocian też się cieszy, jest wicemistrzem - powiedział Szymański.

Jakub Szymański i Wilhem Belocian, walka na finiszu / Adam Warżawa / PAP

Sam wynik go nie rozczarował, bo nie biegł tu po rekord Polski, ale po złoto. - Niczego nie zepsułem na pierwszym odcinku, bo gdyby tak się stało, nie wygrałbym. Ten medal dużo dla mnie znaczy, nie ma lepszego ode mnie w Europie. Co innego mieć drugi wynik w historii, a co innego jednak zdobyć złoto - dodał. I przyznał, że lubi sobie po takich historycznych chwilach pokrążyć jeszcze po bieżni, po której biegał. - To mój czas, moje minuty. Chcę zrobić spacerek, dotknąć płotka, pojawić się na tym szczęśliwym torze - zaznaczył.

Halowe mistrzostwa świata w Nankinie jeszcze w marcu. Jakub Szymański ma swój cel

Dla niego nie jest to jeszcze koniec sezonu halowego. Za kilkanaście dni w chińskim Nankinie odbędą się halowe mistrzostwa świata, Szymański będzie jednym z kandydatów do medalu. Wiadomo, złoto z góry zapisywane jest Grantowi Hollowayowi, niepokonanemu w hali na 60 m przez płotki. A Polak chce jednak z nim się zmierzyć, postraszyć rekordzistę świata. W Lievin w lutym zdecydowanie przegrał, ale wtedy miał problemy zdrowotne. - Walka z Hollowayem to mój drugi cel, ale dwaj Amerykanie, którzy też polecą do Chin, mają chyba czasy 7.41 i 7.43. Są szybsi. Zawsze jednak jakiś Amerykanin się wysypie i zostanie trzech do medali. W tym ja - zakończył.

Medal w Chinach jest więc tym drugim celem polskiego 22-latka.

