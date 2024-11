Ważne wieści dla polskich lekkoatletów. Dwa głosy sprzeciwu, już wszystko jasne

Polski Związek Lekkoatletyki oficjalnie ma nowego prezesa. W ostatni dzień listopada do stolicy naszego kraju zjechali się delegaci, by wziąć udział w głosowaniu mającym na celu wybór sternika dyscypliny w kraju nad Wisłą. Jako jedyny zgłosił się Sebastian Chmara i to on przejmie stery po Henryku Olszewskim. Legenda nie została wybrana jednomyślnie. Działacz otrzymał dwa głosy sprzeciwu.