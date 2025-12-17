Natalia Bukowiecka przekazała świetną wiadomość. Może być tylko lepiej
Wśród nominowanych w plebiscycie "As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025" znalazła się Natalia Bukowiecka, która w ćwierćfinale trafiła na Igę Świątek. Ostatecznie lekkoatletka w głosowaniu czytelników musiała uznać wyższość rywalki, ale już sama obecność w fazie pucharowej świadczy o dużej popularności sprinterki. Ta w rozmowie z Polsatem Sport przekazała świetną wiadomość.
Plebiscyt "As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025" dobiegł końca, głosowanie finałowe zakończyło się w środę 17 grudnia o godz. 13. Podczas gali transmitowanej na antenie Polsatu Sport oraz relacjonowanej na stronie Interii poznawaliśmy nie tylko szczegóły kolejnych rozstrzygnięć, ale mieliśmy też okazję usłyszeć bohaterów plebiscytu. A wśród nich znalazła się Natalia Bukowiecka.
Lekkoatletka najpierw znalazła się w gronie 16 sportowców, którzy przeszli do 1/8 finału, a w tej fazie pokonała Julię Szeremety. W boju o ćwierćfinał przyszło jej zmierzyć się z Igą Świątek - ostatecznie górą była tenisistka, na którą wskazało 64 proc. czytelników.
Brązowa medalistka igrzysk olimpijskich w Paryżu z 2024 roku w biegu na 400 metrów oraz czwarta zawodniczka tegorocznych mistrzostw świata w Tokio podczas gali połączyła się z Polsatem Sport. Jak zdradziła, obecnie przebywa na obozie przygotowawczym. Na początku Bukowiecka została zapytana o to, jak ocenia 2025 rok w swoim wykonaniu.
"Ostatnio miałam okazję wspomnieć sobie rok 2025, bo jestem na obozie w Monte Gordo w Portugalii i treningi idą naprawdę dobrze. Kiedy patrzę na rok poprzedni, to było dużo, dużo gorzej" - zdradziła lekkoatletka, co stanowi świetną wiadomość przed kolejnym sezonem.
Myślę, że wyciągnęłam z tego roku wszystko, co się dało i z perspektywy czasu jestem zadowolona, chociaż wiadomo, że w sezonie bywało różnie, bywał niedosyt. Taki z trenerem mieliśmy plan, żeby ten rok był luźniejszy. Teraz mam ogrom motywacji do dalszych treningów