Natalia Bukowiecka przekazała świetną wiadomość. Może być tylko lepiej

Plebiscyt "As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025" dobiegł końca, głosowanie finałowe zakończyło się w środę 17 grudnia o godz. 13. Podczas gali transmitowanej na antenie Polsatu Sport oraz relacjonowanej na stronie Interii poznawaliśmy nie tylko szczegóły kolejnych rozstrzygnięć, ale mieliśmy też okazję usłyszeć bohaterów plebiscytu. A wśród nich znalazła się Natalia Bukowiecka.

Lekkoatletka najpierw znalazła się w gronie 16 sportowców, którzy przeszli do 1/8 finału, a w tej fazie pokonała Julię Szeremety. W boju o ćwierćfinał przyszło jej zmierzyć się z Igą Świątek - ostatecznie górą była tenisistka, na którą wskazało 64 proc. czytelników.

Brązowa medalistka igrzysk olimpijskich w Paryżu z 2024 roku w biegu na 400 metrów oraz czwarta zawodniczka tegorocznych mistrzostw świata w Tokio podczas gali połączyła się z Polsatem Sport. Jak zdradziła, obecnie przebywa na obozie przygotowawczym. Na początku Bukowiecka została zapytana o to, jak ocenia 2025 rok w swoim wykonaniu.

"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Natalia Bukowiecka podsumowała poprzedni sezon. “Bywało różnie”. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

"Ostatnio miałam okazję wspomnieć sobie rok 2025, bo jestem na obozie w Monte Gordo w Portugalii i treningi idą naprawdę dobrze. Kiedy patrzę na rok poprzedni, to było dużo, dużo gorzej" - zdradziła lekkoatletka, co stanowi świetną wiadomość przed kolejnym sezonem.

Myślę, że wyciągnęłam z tego roku wszystko, co się dało i z perspektywy czasu jestem zadowolona, chociaż wiadomo, że w sezonie bywało różnie, bywał niedosyt. Taki z trenerem mieliśmy plan, żeby ten rok był luźniejszy. Teraz mam ogrom motywacji do dalszych treningów

