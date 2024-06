Finisz imienia Natalii Kaczmarek. Oszczędny bieg, końcówki można się było spodziewać

Patrząc na składy półfinałów na 400 m, dla Natalii Kaczmarek ten bieg miał być tylko przetarciem przed finałem. Wicemistrzyni świata czterokrotnie biegła ten dystans w tym sezonie, najgorszy czas, 50.42 s, miała w Memoriale Janusza Kusocińskiego w Chorzowie. Rzecz w tym, że żadna z jej siedmiu rywalek nigdy w karierze nie osiągnęła nawet takiego rezultatu. Patrzyliśmy więc ciekawi, jak Polka pokaże się w tym półfinale, ale też co pokaże Rhasidat Adeleke. Irlandka z lepszym rekordem życiowym, zarazem pokazująca, że w tym roku jest już w stanie trzymać mocne tempo do samego końca.

Jak w World Relays na Bahamach, jak w finale sztafety mieszanej, gdzie wygrywając z Lieke Klaver przyczyniła się do sensacyjnego złota dla Irlandii.

Najgroźniejsza rywalka Natalii Kaczmarek oszczędzała siły. Gdy trzeba było przyspieszyć, zrobiła to

Irlandka pobiegła jakby trochę na pół gwizdka, na ostatniej prostej musiała nawet gonić Laviai Nielsen. Po to, by z pierwszego, a nie drugiego miejsca awansować do finału. I nie ryzykować gorszego toru, gdy w poniedziałek przyjdzie walczyć o medal. Na końcu zaś przyspieszyła i wygrała z czasem 50.54 s. Nielsen utrzymała drugą pozycję (50.73 s), broniąc się przed atakiem zaledwie 18-letniej Czeszki Lurdes Glorii Manuel (51.06 s). Ona musiała czekać na rozstrzygnięcia w kolejnych dwóch seriach i liczyć na jeden z dwóch najlepszych czasów.