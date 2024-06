Kapitalny bieg Swobody, już w półfinale. Broniąca złota Niemka została z tyłu

Dwieście metrów - dokładnie tyle w tym sezonie przebiegła do dzisiaj Ewa Swoboda. Raptem jeden start na Bahamach, jeden też na mityngu w Ostrawie. I to dwieście metrów wystarczyło do stwierdzenia, że Polka jest jedną z kandydatek do złota w mistrzostwach Europy. Na razie pierwszy test zdała, pewnie awansowała do finału ze świetnym czasem 11.02 s, który odbędzie się jeszcze w niedzielę. I w bezpośrednim starciu pokonała broniącą złota Niemkę Ginę Lückenkemper. Walka o złoto zacznie się o godz. 22.53.