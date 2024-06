Polak wciąż niepokonany w tym sezonie. Teraz celem walka o medal

Norbert Kobielski po raz pierwszy w karierze awansował do finału skoku wzwyż w lekkoatletycznych mistrzostwach Europy. Do tego, by w nim wystąpić, wystarczyło skoczyć w eliminacjach 2,21 m. To udało się 13 zawodnikom i wszyscy pojawią się w finale. Nasz lekkoatleta ma jasny cel. To walka o medal.