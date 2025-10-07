Kuriozalna decyzja LeBrona Jamesa. Nadał komunikat dla całego świata, fani oburzeni

Na przestrzeni lat stwierdzenie "najlepszy koszykarz na planecie" przybierało rozmaite twarze. Już w latach 60. wszyscy zachwycali się niedoścignionymi wyczynami Wilta Chamberlaina oraz Billa Russella. Późniejsze dekady zdominowali natomiast tacy zawodnicy jak: Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson i Larry Bird, Michael Jordan, Shaquille O'Neal, Allen Iverson, czy wreszcie Kobe Bryant.

Era dominacji tragicznie zmarłego gwiazdora Los Angeles Lakers przypadała na przełom XX i XXI wieku. Z zawodników, którzy dołączyli do NBA już po roku 2000, zdecydowanie najjaśniejszą gwiazdą stał się natomiast LeBron James. To on przekroczył niedoścignione granice koszykarskiej jakości, stając się posiadaczem historycznego rekordu największej ilości zdobytych punktów spośród wszystkich dotychczasowych graczy najlepszej amerykańskiej ligi świata. Na swoim koncie LeBron zgromadził bowiem 42.184 punkty (stan na 7 października 2025 roku).

Urodzony w 1984 roku koszykarz na nowo zdefiniował również pojęcie długowieczności w świecie sportu. Obecnie LeBron James jest bowiem u progu rekordowego 23. sezonu NBA. Dotychczasowy rekord, wynoszący dokładnie 22. sezony spędzone na parkietach NBA, gwiazdor Los Angeles Lakers dzieli obecnie z innym kultowym graczem - Vincem Carterem. W przeciwieństwie do słynnego "Vinsanity", który w ostatnich latach gry pełnił raczej rolę zadaniowca i mentora dla młodych koszykarzy, James cały czas widnieje w ścisłej czołówce zestawień najlepszych zawodników ligi.

Nic dziwnego, że enigmatyczny wpis LeBrona Jamesa z 6 października 2025 roku wywołał wśród kibiców światowej koszykówki ogromne poruszenie. Legendarny koszykarz zapowiedział w nim bowiem podjęcie "Decyzji wszystkich decyzji". Ze względu na okoliczności wielu kibiców przekonanych było, że za kilkanaście godzin LeBron James ogłosi oficjalną datę zakończenia swojej kariery.

LeBron James ogłosił "decyzję wszystkich decyzji". Legendarny koszykarz zadrwił z fanów

We wtorek o godzinie 17:00 na profilach społecznościowych koszykarza pojawił się długo wyczekiwany filmik. LeBron z pewnością zszokował fanów, bowiem hucznie zapowiadana "decyzja wszystkich decyzji" okazała się dotyczyć... podjęcia współpracy z czołowym producentem koniaku, firmą Hennessy.

Rozwiń

Tego typu ruch wywołał u kibiców dwa bardzo skrajne odczucia. Z jednej strony poczuli oni bowiem dużą ulgę, związaną z ciągłą możliwością podziwiania koszykarskich wyczynów LeBrona Jamesa. Z drugiej jednak wielu fanów poczuło się oszukanych, co wywołało sporą falę oburzenia w komentarzach.

"To nawet nie jest śmieszne, stary. Czekałem, na decyzję o końcu twojej kariery, a ty mi mówisz, że chciałeś nam tylko powiedzieć, że lubisz się upijać" - pisał jeden z komentatorów.

"LeBron, specjalnie zwolniłem się dziś z pracy. To nie jest fajne" - wtórował inny internauta.

"Brawo! Wspieraj alkohol, który rozbija rodziny itd. Pamiętam, jak narzekali na brak pracy w swoich społecznościach i jak na każdym rogu był sklep monopolowy, a teraz oni wszyscy mają własny alkohol albo wspierają jakąś markę. Słabe" - podsumował zaistniałą sytuację kolejny fan.

Nie brakowało także komentarzy od osób, które "dały się nabrać" gwiazdorowi i gratulowały pomysłowości całego przedsięwzięcia. Fanowska społeczność podzieliła się więc na dwa skrajne obozy, żywiołowo komentując kolejną już "decyzję" legendarnego zawodnika.

LeBron James już raz podjął przełomową "decyzję". Wówczas wywrócił on NBA do góry nogami

Aby dobrze zrozumieć poruszenie, które wywołało działanie LeBrona Jamesa, trzeba cofnąć się w czasie o nieco ponad 15 lat, kiedy to słowo "Decyzja" nieodłącznie przyległo do nazwiska LeBrona Jamesa.

Do NBA dołączył on w 2003 roku (jako 1. numer draftu), przywdziewając wówczas trykot Cleveland Cavaliers. W klubie ze swojego rodzinnego stanu Ohio grał on nieprzerwanie przez 7 kolejnych lat. W 2010 roku sportowa ambicja wzięła jednak górę nad wszelkimi sentymentami. To właśnie wtedy LeBron James ogłosił swoją pierwszą "Decyzję", którą było dołączenie do Miami Heat. Wówczas stworzył on historyczny tercet z Chrisem Boshem oraz Dwyane'em Wadem. Z ekipą z Florydy LeBron James zdobył swoje dwa pierwsze mistrzostwa NBA (2012, 2013).

Mimo iż LeBron spełnił wówczas największe marzenie każdego koszykarza, to wielu kibiców "Kawalerzystów" nie mogło pogodzić się z takim obrotem spraw. Po sieci zaczęły krążyć filmiki, na których wściekli fani palili koszulki byłego wówczas gwiazdora ekipy z Ohio. Kilka lat później okazało się, iż nie było to najlepsze posunięcie, bowiem LeBron James powrócił do Cleveland Cavaliers już w 2014 roku, aby dwa lata później zdobyć pierwszy tytuł mistrzowski w historii organizacji. Dokonał on tego w jednym z najbardziej szalonych finałów w długiej i niezwykle bogatej historii ligi NBA.

Z tego też powodu mało kto protestował, kiedy to w 2018 roku LeBron James ponownie opuszczał Cleveland Cavaliers, tym razem na rzecz Los Angeles Lakers, z którymi również zdobył on trofeum imienia Larry'ego O'Briena (w 2020 roku).

LeBron James TYLER KAUFMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

LeBron James w barwach Cleveland Cavaliers Pool Getty Images

Dwyane Wade, Chris Bosh i LeBron James z pierścieniami za zdobycie mistrzostwa NBA z 2012 roku Ron Elkman/Sports Imagery Getty Images

Kapitan siatkarskiej reprezentacji zakończył karierę. Wzruszające sceny po meczu Polsat Sport