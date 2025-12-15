Kluczowe wieści z Polski ws. Szczęsnego. To tu go obejrzymy! Oficjalnie

Od kilku dobrych lat spotkania obecnych mistrzów Hiszpanii cieszą się w Polsce ogromną popularnością. Jest to związane z postacią Roberta Lewandowskiego oraz Wojciecha Szczęsnego. Co prawda obaj sporo czasu spędzają ostatnio na ławce rezerwowych, lecz niebawem bramkarz powinien mieć sporo powodów do radości. Już we wtorek "Bordowo-Granatowi" rozegrają pierwszą potyczkę w ramach Pucharu Króla. Podopieczni Hansiego Flicka zagrają na wyjeździe z Guadalajarą. Niemiec zapowiedział na konferencji prasowej, że da Joanowi Garcii chwilę wytchnienia.

Kibice z kraju nad Wisłą nerwowo będą wyczekiwać więc decyzji Hansiego Flicka związaną z wyjściowym składem. Ale nie tylko ten temat sprawiał, że nerwowo obgryzali paznokcie. W przestrzeni wirtualnej zrobiło się poruszenie związane z transmisją wtorkowego spotkania. Jeszcze w poniedziałkowe przedpołudnie żaden z nadawców nie miał praw do pokazywania pucharowych zmagań. "Pojawiają się nowe informacje ws. transmisji meczów Pucharu Króla w Polsce. Trzymam kciuki, aby udało się dopiąć wszystko na jutro" - informował profil "BarcaInfo" na platformie X, cytując wpis Kacpra Sosnowskiego.

Wreszcie komunikat pojawił się tuż przed godziną 20:00. Popisy naszych rodaków pokaże Eleven Sports. "To oficjalne! ELEVEN SPORTS przejmuje wyłączne prawa do transmisji meczów Pucharu Hiszpanii. Już we wtorek, 16 grudnia, startują transmisje 1/16 finału, a na boiskach zobaczymy m.in. FC Barcelona, Real Madryt, Atletico Madryt oraz wiele innych ekip z LaLiga i niższych lig" - pochwalił się nadawca. A wśród kibiców zapanowała euforia. "Piękny prezent na święta, dziękuję", "Pięknie, kozak" - czytamy w komentarzach.

Więcej informacji wkrótce.

Wojciech Szczęsny BRUNO DE CARVALHO / BRAZIL PHOTO PRESS / Brazil Photo Press via AFP AFP

