Mistrzyni US Open straciła cierpliwość. Idzie drogą Świątek. Ogłosili definitywny koniec

Igę Świątek i Emmę Raducanu łączy wiele rzeczy. Obie weszły na tenisowy szczyt w bardzo młodym wieku. Polka wygrała Roland Garros pierwszy raz w 2020 roku, gdy nie miała nawet dwudziestu lat. Wszystko wydarzyło się w czasach, gdy na świecie panowała pandemia koronawirusa.

Triumf Świątek miał miejsce dokładnie w październiku tamtego roku. Nieco ponad rok później świat przekonał się także o wielkim talencie innej niesamowicie zdolnej zawodniczki. Mowa rzecz jasna o Emmie Raducanu, która weszła do świata tenisa w sposób absolutnie wybitny, wygrywając US Open w 2021 roku.

Raducanu powiedziała "stop". To koniec

Różnica między tymi paniami jest jednak taka, że po sukcesach Igi przyszły kolejne, które zawdzięcza swojej pracy. Z kolei Raducanu nie potrafiła odpowiednio skonsumować sukcesu, co sprawiło, że jej kariera się załamała. Brytyjka spadła aż do czwartej setki rankingu WTA.

Miniony sezon był dla Emmy lepszy, być może jest także zwiastunem naprawdę kolorowej przyszłości (aktualnie Raducanu jest 29. w rankingu przyp. red.). Wiadomo już jednak, że przyszłość ta na pewno nie będzie powiązana z firmą Nike. To właśnie ta marka ubierała nastolatkę, gdy ta sięgała po triumf w US Open.

Wedle informacji przekazanych przez podcastera Craig Shapiro współpraca z amerykańskim gigantem dobiegła końca. Według jego wiedzy Brytyjka w sezon 2026 wejdzie ubrana przez markę UNIQLO. Japońska marka tym samym zyska jedną z wciąż najbardziej rozpoznawalnych twarzy żeńskiego tenisa.

W przeszłości z marką Nike rozstała się także Iga Świątek. Polka wówczas zdecydowała się związać z inną japońską firmą, a więc Asics, która jest także ważną częścią kariery Novaka Djokovicia. Serb od lat korzysta z obuwia tej marki, choć za samą spodenki, koszulki i inne dodatki odpowiada inna firma.

Iga Świątek i Amanda Anisimova podczas finału Wimbledonu, teraz zagrają ze sobą na US Open HENRY NICHOLLS / AFP AFP

Iga Świątek w trakcie finału US Open 2022 Sarah Stier AFP

Iga Świątek po finale US Open 2022 Sarah Stier AFP