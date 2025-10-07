Partner merytoryczny: Eleven Sports

Ikona NBA wygłosi komunikat, nerwowe odliczanie do 18:00. "Decyzja nad decyzjami"

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

Część fanów NBA z niecierpliwością będzie odliczać do godziny 18:00 polskiego czasu we wtorek. Na wtedy LeBron James zapowiedział wypuszczenie filmiku nazywanego "Drugą decyzją". 40-letni koszykarz określił go "decyzją nad decyzjami". To może być akcja marketingowa, ale ceny na ostatni domowy mecz Los Angeles Lakers w sezonie zasadniczym i tak zaczęły już rosnąć. Niektórzy obawiają się ogłoszenia emerytury.

LeBron James
LeBron JamesPATRICK SMITH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP

LeBron James takim nazewnictwem nawiązuje do "Decyzji" z 2010 roku, kiedy to w filmiku na siłowni ogłosił przejście z Cleveland Cavaliers do Miami Heat, zostawiając świat koszykówki w szoku. Usiadł wtedy naprzeciwko dziennikarza Jima Graya. Tym razem także nie będzie sam. Nagranie opatrzył hashtagiem "#DrugaDecyzja".

Decyzja nad decyzjami
zapowiada LeBron James

Wiele osób twierdzi, że będzie to reklama jesiennej wyprzedaży Amazona, bo będzie ona miała miejsce właśnie we wtorek i środę. Czas pokaże, czy faktycznie czterokrotny mistrz NBA pogrywa na emocjach. Z pewnością szumu medialnego nie zabraknie, w grudniu będzie obchodził 41. urodziny i przynajmniej w teorii jest blisko sportowej emerytury.

Reklama czy ogłoszenie końca kariery? Głośno o LeBronie Jamesie

Spekulacji zatem nie brakuje, w jednej z firm odsprzedających bilety zaczęły drożeć wejściówki na ostatni domowy mecz Lakersów w sezonie zasadniczym (12 kwietnia przeciwko Utah Jazz). Jak zauważyło Yahoo! Sports, najtańsza w poniedziałek po południu kosztowała 746 dolarów.

- To, co mnie nadal motywuje, to fakt, że moja miłość do gry jest nadal wielka. Wiem, że koniec kariery nastąpi wcześniej niż później - mówił niedawno.

W zeszłym sezonie James notował średnio 24,4 punktu, 8,2 asysty i 7,8 zbiórki. Przeszedł do historii ligi, osiągając jako jedyny pułap 50 tysięcy punktów. Przed nim 23. kampania. Czy ostatnia? Tego jeszcze nie wiadomo.

Zobacz również:

Jeremy Sochan i Victor Wembanyama
NBA

Drużyna Sochana zaskoczyła, nagle szuka... ultrasów. Gwiazdor Spurs stanął na czele akcji

Paweł Czechowski
Paweł Czechowski
Mike Tyson: Pokażę moim dzieciom to „coś”, co czyni mnie wyjątkowym. WIDEOAP© 2024 Associated Press
Savannah Brinson i LeBron James
Savannah Brinson i LeBron JamesChristian Petersen/Getty ImagesAFP
LeBron James
LeBron JamesAris MessinisAFP
LeBron James
LeBron JamesAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja